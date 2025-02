Ganadores del Grammy 2025: Lista completa de los galardonados

La entrega de los premios Grammy 2025 se vistió de emotividad, música y sorpresas que engalanaron una de las noches más esperadas por los melómanos a nivel mundial.

Entre los galardones que sobresalieron en esta gala se encuentra la victoria de Shakira, quien obtuvo el cuarto gramófono de su carrera en la categoría de Mejor álbum pop latino por su sencillo Las mujeres ya no lloran. Además, la artista colombiana pronunció un discurso en favor de los migrantes, comentando las recientes dificultades que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos desde que Donald Trump tomó posesión.

Además de Shakira, otras estrellas sobresalieron durante la noche, tal como es el caso del rapero Kendrick Lamar, quien gobernó de manera inesperada en dos de las categorías reinas de la 67 edición de los Grammy este domingo.

Otra estrella que destacó durante la noche fue Beyoncé, ganadora del premio a Mejor álbum del año. Compartimos la lista de los ganadores a los Grammy 2025, cuya gala se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado 2 de febrero.

Lista de los ganadores de los premios Grammy 2025 en las categorías principales

Grabación del año

El premiado en esta categoría fue el rapero Kendrick Lamar por Not Like Us. Lamar nació el 17 de junio de 1987 en California. Su carrera artística dio un salto en 2012 cuando su álbum Good Kid, M.A.A.D. City fue nominado a cuatro premios Grammy. En su canal oficial de YouTube cuenta con más de 17 millones de suscriptores.

Kendrick Lamar ha acumulado 17 premios Grammy y se convirtió en el primer artista no clásico o de jazz en ganar un Pulitzer. (Foto Prensa Libre: AFP)

Álbum del año

Beyonce Knowles, quien inició su carrera en la agrupación Destiny's Child sigue cosechando éxitos en su camino musical. La cantante fue nominada por su álbum Cowboy Carter. Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 y su trayectoria independiente inició con el sencillo Crazy in Love en 2003 y ha participado en algunas películas como el musical Soñadoras (Dreamgirls) y otras cintas. Su inigualable voz la posiciona como una de las artistas pop más reconocidas de las últimas tres décadas.

La cantante estadounidense Beyonce durante la 67 edición de los Premios Grammy que se celebran en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA)

Canción del año

El cantautor y rapero Kendrick Lamar recibió este galardón por su sencillo Not Like Us, lo que lo posiciona como uno de los grandes triunfadores de la noche.

Mejor artista nuevo

Chappell Roan ha emergido en el mundo del pop como la nueva promesa musical. De acuerdo con la revista Rolling Stone, se trata de una artista que ya lleva varios años en la industria de la música. Sin embargo, la cantante ha recibido recientemente mucha atención y se posiciona actualmente como una artista del pop que ofrece una propuesta interesante, especialmente para las generaciones más jóvenes.

Su verdadero nombre es Kayleigh Rose Amstutz, aunque en la industria es conocida como Chappell Roan. La artista incursiona desde la adolescencia en la escena musical, ya que compuso su primer sencillo Die Young a los 16 años.

La cantante Chappell Roan lleva varios años en la industria musical, por lo que fue acreedora de uno de los premios Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Productor del año no clásico

Daniel Nigro, conocido como "Dan", fue el ganador en la categoría de Productor del año no clásico. Nigro es el productor de Chappell Roan, quien también fue galardonada como Mejor artista nuevo. De acuerdo con datos de Spotify, Nigro formó parte de la banda As Tall As Lions, pero esta se separó en 2010. Desde entonces, el productor ha colaborado con grandes estrellas popo como Olivia Rodrigo, Sky Ferreira, Alexander 23, Conan Gray, Carly Rae Jepsen y Kylie Minogue.

Daniel Nigro junto con Chappell Roan, una de las cantantes emergentes del pop actual. (Foto Prensa Libre: AFP)

Compositor del año, no clásico

La ganadora en esta categoría fue Amy Allen. De acuerdo con BBC, Allen se convirtió en la primera mujer que recibe un galardón en dicha categoría. Según la prensa internacional, "Allen es la mente maestra detrás de una serie de éxitos en las listas de éxitos pop, como Espresso y Please Please Please de Sabrina Carpenter, y también fue nominada por coescribir temas con Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Tate McRae".

Amy Allen en la premiación de los Grammy. (Foto Prensa Libre: Getty Images vía AFP)

Mejor álbum pop del año

Shakira arrancó millones de aplausos en Latinoamérica al recibir el premio por su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La artista colombiana tuvo una participación destacada durante esta gala, ya que, además de levantar el gramófono, se pronunció ante la situación difícil que atraviesan los migrantes en Estados Unidos actualmente.

La cantante colombiana Shakira deslumbró durante la gala de los Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor álbum de música urbana

El álbum Las letras ya no importan de Residente fue premiado como Mejor álbum de música urbana. La música de René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, ha tenido un gran impacto en Latinoamérica por el contenido político y social de sus letras musicales. Fungió como vocalista de la banda Calle 13, pero con el tiempo su carrera tomó un giro y ahora trabaja como solista. Durante su último concierto en Guatemala, destacó el momento en el que levantó una pancarta que decía: "La Usac ya no tiene rector", en referencia a la situación de dicha casa de estudios superiores.

Residente ha posicionado varios éxitos, entre los que se encuentra "Latinoamérica". (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor álbum latino de rock o alternativo

El álbum premiado en esta categoría fue ¿Quién trae las cornetas? de la banda Rawayana. Según el sitio oficial de esta agrupación musical, Rawayana se ha convertido en un grupo que se caracteriza por su fusión de reggae, funk, soul, rock y ritmos caribeños. Hasta la fecha, Rawayana ha publicado cuatro álbumes de estudio: Licencia Para Ser Libre (2011), Rawayanaland (2013) Trippy Caribbean (2016) y Cuando Los Acéfalos Predominan (2021).

Rawayana en los premios Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo texano)

En esta categoría, Carín León recibió el galardón por su álbum Boca Chueca, Vol. 1. El artista se autodefine en sus redes sociales como "líder en el género y pionero en la evolución del sonido del regional mexicano".

Fotografía de archivo donde aparece el cantante mexicano Carin León. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor álbum de música tropical

En la categoría de música tropical, el álbum Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) recibió el galardón. Los cantantes Tony Succar y Mimi Succar fueron los artistas premiados, quienes cuentan con miles de seguidores en sus respectivas cuentas de Spotify.

Mejor álbum pop

La acreedora del premio de esta categoría fue Sabrina Carpenter por su álbum Short n' Sweet. La cantante es reconocida principalmente por su éxito musical Expresso. Solo en YouTube, el video oficial de la canción cuenta con alrededor de 311 millones de vistas.

Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las artistas pop más populares en los últimos meses. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mejor canción pop en solitario

La melodía premiada en esta categoría fue Espresso de Sabrina Carpenter. Se trata de una de las artistas que goza mayor exposición en el mundo del pop actual.

Mejor canción pop en dúo o grupo

El dueto que recibió este premio está conformado por Lady Gaga y Bruno Mars por su éxito Die With a Smile. Ambos cantantes gozan de gran popularidad desde hace varios años. Lady Gaga es conocida por canciones como Poker Face, Bad Romance y Abracadabra, mientras que Bruno Mars sobresale por algunos éxitos a dúo con otros artistas, como Uptown Funk con Mark Ronson y APT, con Rosé.

Lady Gaga se ha posicionado como una cantante sobresaliente del pop. También es reconocida por su participación en la cinta "Joker 2" (Foto Prensa Libre: AFP)

Lista de ganadores en otras categorías en los Premios Grammy 2025

Mejor grabación dance o electrónica

Justice y Tame Impala - Neverender

Mejor grabación dance pop

Charli XCX - Von Dutch

Mejor álbum dance o electrónico

Charli XCX - Brat

Mejor grabación de remix

Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

Mejor interpretación rock

The Beatles - Now and Then

La banda inglesa Los Beatles recibió uno de los premios Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: Getty Images/AFP)

Mejor interpretación metal

Gojira, Marina Viotti y Victor le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Mejor canción rock

St. Vincent - Broken Man

Mejor álbum rock

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Mejor interpretación de música alternativa

St. Vincent - Flea

Mejor álbum de música alternativa

St. Vincent - All Born Screaming

Mejor interpretación R&B

Muni Long - Made for Me (Live on BET)

Mejor interpretación R&B tradicional

Lucky Daye - That's You

Mejor canción R&B

SZA - Saturn

Mejor álbum R&B progresivo

Avery*Sunshine - So Glad to Know You

NxWorries - Why Lawd?

Mejor álbum R&B

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

Mejor interpretación rap

Kendrick Lamar - Not Like Us

Mejor interpretación rap melódica

Rapsody con Erykah Badu - 3:AM

Mejor canción rap

Kendrick Lamar - Not Like Us

El rapero Kendrick Lamar fue uno de los artistas más premiados de la noche. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mejor álbum rap

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Mejor interpretación country en solitario

Chris Stapleton - It Takes a Woman

Mejor interpretación country en dúo o grupo

Beyoncé y Miley Cyrus - II Most Wanted

Mejor canción country

Kacey Musgraves - The Architect

Mejor álbum country

Beyoncé - Cowboy Carter

Videoclip del año

Kendrick Lamar - Not Like Us

Mejor banda sonora para medios audiovisuales

Maestro. (Música por Leonard Bernstein)

Mejor banda sonora para cine y televisión

Hans Zimmer - Dune: Parte Dos

Mejor banda sonora para videojuegos

Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Mejor canción escrita para medios audiovisuales