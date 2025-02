Shakira en los Grammy 2025: Su presentación, el premio y su discurso a favor de los migrantes

Desde el escenario de los Premios Grammy 2025, la cantante colombiana Shakira celebró su cumpleaños número 48 llevándose el cuarto gramófono de su carrera, premio que festejó junto a sus hijos Milan y Sasha.

Antes de iniciar su gira Las mujeres ya no lloran Tour en Río de Janeiro, Brasil, el próximo 11 de febrero, y en medio de su mudanza a México para enfocarse en los ensayos, Shakira asistió a la 67 gala de los Grammy, donde deslumbró con su talento y sensualidad.

Uno de los momentos más icónicos de la noche fue su paso por la alfombra roja, donde lució un vestido naranja de tirantes y escote profundo, con un diseño estampado en forma de mariposa, detalles de lentejuelas y una falda de encaje, dejando impresionados a los críticos de moda.

Al recibir su cuarto Grammy, Shakira dedicó el reconocimiento a la comunidad inmigrante en Estados Unidos con un emotivo mensaje. Además, brilló en el escenario con una presentación espectacular, interpretando dos de las canciones más importantes de su carrera.

En esta gala, la colombiana no solo celebró su cumpleaños por todo lo alto, sino que también cumplió el sueño de sus hijos, Milan y Sasha, de asistir a los premios de la Academia.

El comediante sudafricano Trevor Noah protagonizó uno de los momentos más virales de la noche con una polémica broma sobre Shakira y Colombia, desatando reacciones en redes sociales.

Durante la presentación inicial de la 67 edición de los Grammy, Noah destacó a los artistas más influyentes de la gala y, al mencionar a Shakira, comentó: "Aquí está Shakira. Lo único más grande que ha salido de Colombia y que no es un delito grave de primera categoría", haciendo una clara referencia al narcotráfico en Colombia.

Su comentario generó opiniones divididas, con usuarios en redes sociales debatiendo si fue un simple chiste o una afirmación fuera de lugar.

Con su sencillo producido junto a Bizarrap, Las mujeres ya no lloran, la cantante colombiana obtuvo su cuarto Grammy, ganando por segunda vez en la categoría Mejor Álbum Pop Latino.

A lo largo de su carrera, Shakira ha sido nominada en siete ocasiones y ha obtenido el Grammy en distintas categorías:

En el 2025, la artista repitió su victoria en Mejor Álbum Pop Latino con Las mujeres ya no lloran, consolidando su legado en la música latina.

De la mano de su compañera en el Super Bowl, Jennifer López, la cantante Shakira recibió el reconocimiento a Mejor Álbum Pop Latino por su duodécimo álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran.

Durante su discurso, la artista dedicó el premio a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, destacando las dificultades que han enfrentado desde la administración del presidente Donald Trump.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias", expresó la colombiana.

Además, Shakira dedicó el reconocimiento a sus hijos, Milan y Sasha, quienes la acompañaron en el proceso de producción del álbum.

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!



To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.



Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0