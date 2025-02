Desde Taylor Swift hasta Billie Eilish: Las estrellas que bailaron al ritmo de Shakira en los Premios Grammy 2025

Shakira ganó el Grammy a mejor álbum de pop latino con su disco Las mujeres ya no lloran este domingo en Los Ángeles, donde se celebra la 67ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.



La estrella colombiana venció en la categoría a Anitta, Luis Fonsi, Kany García y Kali Uchis y con este triunfo celebró su cumpleaños 48 en la gala de estos premios.



La artista dedicó su discurso a los inmigrantes en Estados Unidos, quienes viven momentos de incertidumbre con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca y sus promesas de deportaciones masivas. "Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país", dijo Shakira, trofeo en mano.



"Ustedes son amados, ustedes valen y siempre voy a pelear con ustedes", agregó, exaltando a la comunidad de inmigrantes latinos, que en Estados Unidos absorbe generalmente los trabajos manuales en sectores como el campo y la construcción.

"Este premio es para ustedes", insistió.



La cantante recibió el premio de manos de Jennifer López, con quien protagonizó en 2020 uno de los más sonados actos de medio tiempo de la final de fútbol americano en Estados Unidos.

La barranquillera dedicó además su gramófono a sus hijos Sasha y Milan, presentes en la ceremonia.

Shakira está a punto de comenzar este mes una gira internacional de su álbum en Brasil y con esta presentación da una muestra de cómo viene su propuesta que estará en distintos países.

Comenzó con una nueva versión de Ojos así en la que muestra su habilidad y perfeccionamiento de su talento musical.

