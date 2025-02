Muere Lee Joo Shil, actriz de El juego del calamar

Reconocida por sus múltiples papeles en el K-drama, especialmente por su interpretación en El juego del calamar como la madre de Wi Ha Joon (Wi Ha Joon) y Lee Byung Hun, (Lee Byung Hun); la actriz Lee Joo Shil falleció este 2 de febrero a los 80 años.

La noticia fue confirmada por su agencia, 1230 Culture, a través de un comunicado de prensa en el que informó que la actriz falleció a causa de cáncer de estómago, enfermedad que le fue diagnosticada meses atrás.

Lee Joo Shil fue una figura destacada en el mundo del K-drama, con participaciones memorables en producciones como Train to Busan, Beauty and Mr. Romantic y The Uncanny Counter, consolidando así una sólida carrera en la industria.

Según medios surcoreanos, esta fue la segunda vez que la actriz enfrentó el cáncer, ya que en 1993 fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que logró superar en aquel momento.

📰 | É com muito pesar que comunicamos o falecimento da querida atriz #LeeJooShil aos 80 anos, após uma grande batalha contra o câncer.



Joo-Shil já tinha vencido uma batalha contra o câncer de mama em 1993. — E infelizmente nessa manhã a atriz faleceu de câncer no estômago! pic.twitter.com/TJSxsoS2o5 — Doramas Brasil (@doramabra) February 2, 2025

Trayectoria de Lee Joo Shil (1944-2025)

La actriz surcoreana Lee Joo Shil inició su carrera en el teatro durante la década de los sesenta. Posteriormente, dio el salto a la pantalla chica con producciones como Country Diaries y más adelante incursionó en plataformas de streaming como Netflix, donde participó en El juego del calamar.

Uno de sus papeles más recordados es el de la señora Woo en el K-drama Train to Busan. También interpretó a Jang Chun-ok en The Uncanny Counter, donde dio vida a la abuela del protagonista.

En años recientes, Lee Joo Shil se unió al elenco de El juego del calamar, donde interpretó a la madre del agente policial Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon), papel que le otorgó reconocimiento internacional.

Hasta el momento, los creadores de la aclamada serie no se han pronunciado sobre el fallecimiento de la actriz ni han confirmado si ella formaría parte de la tercera temporada de El juego del calamar, cuyo estreno está previsto para mediados de este año.