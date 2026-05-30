K-Day Guatemala: Qué actividades se trendrá en el día dedicado a la cultura coreana

El K-Day se llevará a cabo en las instalaciones del Parque de la Industria, zona 9, Guatemala, donde personas de distintas edades se reunirán para compartir más de la cultura coreana.

El K-Day nació como un grupo de amigos que buscaban un espacio dedicado al género k-pop y al movimiento coreano. Hasta la actualidad, el grupo ha logrado el impulso del evento con ayuda de diferentes entidades.

Esta fiesta se ha destacado por ser una experiencia llena de música, baile y comunidad. Se tienen stands y diversidad de actividades para compartir con la familia y amigos.

Un artículo de Prensa Libre describe que el fenómeno surcoreano invadió todo el mundo a mediados de los años 1990, cuando surgió la palabra hallyu, que significa ola coreana, la cual hace referencia al crecimiento de la popularidad de esa cultura y su arte en otros países.



La ola coreana alcanzó a Guatemala entre el 2008 y 2009. Se inició con la música, específicamente con el K-Pop. Los jóvenes de esa época interesados en el contenido de entretenimiento asiático también se inclinaron por el arte surcoreano.

La agenda del K-Day Guatemala 2026 fue compartida en las redes por los organizadores. A las 9 se abrirarán las puertas y a las 10 se tendrá una ceremonia inaugural, en la jornada se incluyen danzas tradicionales, shows artísticos, sorteos y presentaciones especiales.

Entre los invitados están Nihoo y Tayoung quienes compartieron un mensaje para Guatemala.

Fechas:

Domingo 31 de mayo

Hora:

De 9 a 19 horas

Lugar

Parque de la Industria, zona 9

Entradas:

Q40 en taquilla

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