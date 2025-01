El tequila traiciona a Kieran Culkin y el sarcasmo de Nikki Glaser resalta en los Globos de Oro

Escenario

Kieran Culkin fue premiado por su papel en "A real pain", escrita y dirigida por Jesse Eisenberg.

El actor Kieran Culkin recibió el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película "A real pain", sin embargo olvidó el discurso que tenía planificado decir si resultaba vencedor sobre sus sus colegas.

Durante la 86a. edición de los Globos de Oro, Culkin admitió frente a los actores de la industria del cine y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que bebió un trago de tequila.

Culkin calificó la ceremonia como la mejor cita con su esposa.

"Como actor, fui nominado al Globo de Oro cuando era básicamente un niño y eso significó mucho", dijo un poco nervioso el actor.

Además, aprovechó para agradecer y reconocer el trabajo de Jesse Eisenberg como director, guionista y compañero de escena durante el rodaje de "A real pain".

"Así que cualquiera que tenga la oportunidad de trabajar con él en cualquier categoría, simplemente aprovechen", agregó.

Antes de terminar su discurso, Culkin agradeció a su manager y su mamá.

