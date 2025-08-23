Kiko en Guatemala: Carlos Villagrán visitará el pais durante la Comic-Con

Los organizadores del evento anunciaron que Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Kiko en El Chavo del 8, visitará Guatemala el 4 y 5 de octubre de 2025, durante esta exposición que reúne actividades y artistas con los cuales toda una generación podrá revivir lo mejor de su niñez.

“Con su talento y carisma conquistó generaciones enteras, transformándose en un ícono de la comedia y en parte de la cultura pop”, publicaron los organizadores en redes sociales en referencia a Villagrán.

Kiko fue uno de los personajes más icónicos del programa, recordado como el niño consentido de la vecindad que representaba la contraparte del protagonista de la serie, al ser caprichoso, envidioso y mimado por su madre, Doña Florinda.

Según medios internacionales, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, conoció a Villagrán en una fiesta donde este interpretó a un personaje de ventrílocuo. Dicho muñeco inspiró a Chespirito para incorporar a Kiko a la vecindad más famosa de Latinoamérica.

¿Qué otros personajes hicieron historia en El Chavo del 8?

Además de Kiko y El Chavo, Don Ramón, La Chilindrina, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, el Señor Barriga, Doña Clotilde, Ñoño, Godínez y Jaimito el cartero fueron algunos de los personajes memorables de esta serie. Según la prensa extranjera, así describía Chespirito a cada uno:

La Chilindrina : Interpretada por María Antonieta de las Nieves, era una niña traviesa e inteligente, con pecas en el rostro y chimuela. Sus gafas resaltaban su sagacidad. Siempre estuvo enamorada del Chavo.

: Interpretada por María Antonieta de las Nieves, era una niña traviesa e inteligente, con pecas en el rostro y chimuela. Sus gafas resaltaban su sagacidad. Siempre estuvo enamorada del Chavo. Don Ramón : Era un hombre perezoso y poco instruido, que no salía de su zona de comodidad, pero simpático. Padre de la Chilindrina, fue interpretado por Ramón Valdés.

: Era un hombre perezoso y poco instruido, que no salía de su zona de comodidad, pero simpático. Padre de la Chilindrina, fue interpretado por Ramón Valdés. Profesor Jirafales : Maestro de varios niños de la vecindad. El Chavo, Quico y la Chilindrina solían burlarse de su estatura. Representaba al educador estoico y generoso. Rubén Aguirre le dio vida.

: Maestro de varios niños de la vecindad. El Chavo, Quico y la Chilindrina solían burlarse de su estatura. Representaba al educador estoico y generoso. Rubén Aguirre le dio vida. Doña Florinda : Madre consentidora de Quico, autoritaria y propensa a golpear a Don Ramón. Tenía un romance con el Profesor Jirafales. Fue interpretada por Florinda Meza.

: Madre consentidora de Quico, autoritaria y propensa a golpear a Don Ramón. Tenía un romance con el Profesor Jirafales. Fue interpretada por Florinda Meza. Señor Barriga : Interpretado por Edgar Vivar, era el dueño de la vecindad. Gruñón, pero de buen corazón. Solía perdonar los golpes del Chavo y los retrasos de Don Ramón.

: Interpretado por Edgar Vivar, era el dueño de la vecindad. Gruñón, pero de buen corazón. Solía perdonar los golpes del Chavo y los retrasos de Don Ramón. Ñoño : Hijo del Señor Barriga y también interpretado por Vivar. Heredaba las características físicas e intelectuales de su padre. Representaba la igualdad infantil, libre de prejuicios.

: Hijo del Señor Barriga y también interpretado por Vivar. Heredaba las características físicas e intelectuales de su padre. Representaba la igualdad infantil, libre de prejuicios. Doña Clotilde : Conocida como “la Bruja del 71”, estaba enamorada de Don Ramón. Era una mujer solitaria capaz de hacer grandes sacrificios por amor.

: Conocida como “la Bruja del 71”, estaba enamorada de Don Ramón. Era una mujer solitaria capaz de hacer grandes sacrificios por amor. Godínez : Estudiante despistado con gran pasión por el deporte. Podía olvidar el descubrimiento de América, pero recordaba con precisión los goles de Pelé.

: Estudiante despistado con gran pasión por el deporte. Podía olvidar el descubrimiento de América, pero recordaba con precisión los goles de Pelé. Jaimito el cartero: Simbolizaba la ternura de la tercera edad. Siempre recordado por su célebre frase: “Es mejor evitar la fatiga”.

Otros detalles sobre la visita de Quico a Comic-Con Guatemala 2025

Fecha

4 y 5 de octubre de 2025

Hora

De 9 a 20 horas

Lugar

Parque de la Industria en zona 9 capitalina (Salón 9 / Área 8-9 / Salón 8)

Preventa de entradas

Comic-Con Guatemala menciona que pronto darán a conocer los detalles: “Prepárate porque la preventa de entradas en línea llegará muy pronto”. Recomendamos estar atentos a sus redes sociales.

