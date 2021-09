Kim Kardashian causa revuelo con su atuendo en la gala del Met y los memes no la perdonan

La gala del Met es un acto benéfico anual para el Costume Institute, una rama del museo consagrada a la moda, que tiene su propio presupuesto y es financieramente independiente del propio Met.

Creada en 1948, la gala fue durante mucho tiempo un acontecimiento reservado a la alta y adinerada sociedad neoyorquina, principal fuente de patrocinio del Met.

Se fue abriendo poco a poco a partir de los años 1970, antes de transformarse tras la llegada de la gran sacerdotisa de la moda y editora jefe de Vogue, Anna Wintour, en 1995.

Ella impulsó la gala a la galaxia de los eventos “populares”, adaptados a la era de las redes sociales y la democratización de la moda, hasta el punto de que a veces se la compara con la ceremonia de los Óscar de Los Ángeles.

