Kim Kardashian producirá la nueva película live action de las Bratz y podría interpretar a la villana

En medio de la fiebre por las adaptaciones live action, Amazon MGM Studios anunció el próximo rodaje del mundo de las Bratz. Este podría contar con la participación de Kim Kardashian, quien no solo llegaría como productora, sino que también busca consolidarse como la villana de la franquicia.

La empresaria buscaría no solo incorporarse a la franquicia de MGA Entertainment como productora, sino también encarnar a una de las extravagantes muñecas que salieron al mercado en 2001 y se posicionaron como competencia de Barbie, de Mattel.

La noticia, difundida por Deadline, destaca que Amazon, tras el éxito de Barbie, película lanzada en el 2023 y que recaudó US$1 mil 447 millones, inició una búsqueda de muñecos icónicos de los años 2000 para llevar al cine, entre ellos las Bratz, muñecas que conquistaron al público por sus atuendos llamativos.

Desde que se anunció la participación de Kim Kardashian en la producción de la cinta, se rumoraba que sería una de las principales opciones para protagonizarla, debido a su influencia en el entretenimiento y en redes sociales, donde cuenta con 350 millones de seguidores en Instagram.

Hasta el momento, se ha confirmado que Isaac Larian, de MGA Entertainment, será el productor ejecutivo de esta nueva entrega. El fundador de la empresa responsable de las Bratz tomará la batuta en esta nueva puesta en escena.

Erik Feig y Julia Hammer producirán la cinta para Picturestart, junto con Kim Kardashian. También participarán Jason y Jasmin Larian, de MGA, explicó Deadline.

Aunque el elenco aún no ha sido confirmado y los detalles siguen siendo escasos, se informó que el guion será escrito por Charlie Polinger y Lucy McKendrick.

El anuncio reciente mantiene en secreto la línea argumental de la nueva película de las Bratz.

Esta producción se realizará años después de que Lionsgate intentara llevar a la pantalla grande a estas muñecas con Bratz: La Película, protagonizada por Logan Browning, Janel Parrish, Nathalia Ramos, Skyler Shaye y Chelsea Staub, cinta que resultó un fracaso en taquilla en 2007.

Kim Kardashian en la pantalla

Uno de los programas más recordados y que lanzó al estrellato a la familia Kardashian fue Keeping Up with the Kardashians, en 2007, producción que permitió al público conocer a Kim y sus hermanas, seguido por varios spin-offs del mencionado reality.

Sus proyectos como actriz se consolidaron con su participación en producciones como American Horror Story: Delicate, en 2023, y el próximo estreno de la comedia The Fifth Wheel, producida por Netflix, cinta que protagoniza.

Además, participa en el drama legal All's Fair, de Ryan Murphy, para la plataforma Hulu.