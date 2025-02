Kim Sae-Ron: cuál fue la causa de su muerte

La actriz surcoreana de 24 años, que era conocida por sus papeles "The Man From Nowhere" y "Bloodhounds" - la serie de Netflix-, murió este domingo.

Kim Sae-Ron: nació en Seúl, Corea, el 31 de julio de 2000 y comenzó su carrera profesional a los 9 años. Actuó en películas como A Brand New Life o The Man From Nowhere. Más adelante actuó en A Girl At My Door, Secret Healer y Love Playlist.

Protagonizó series como Can You Hear My Heart, The Quee’s Classroom y Hi! School-Love On.

El año pasado trabajó en Bloodhounds que se transmite en Netflix. Esa serie sigue la historia de dos jóvenes boxeadores que se unen a un prestamista de buen corazón para acabar con un despiadado usurero que se aprovecha de las personas en una situación económica desesperada.

Kim Sae- Ron fue encontrada muerta en su casa este domingo 16 de febrero, según dijo la policía.

Una amiga que iba a encontrarse con ella la descubrió y llamó a la policía, sin embargo ellos indicaron que no se trataba de un crimen.

En el pasado, la actriz había tenido problemas de alcohol, en 2022 provocó un accidente vial por conducir ebria y más adelante fue sorprendida en su fiesta de cumpleaños con alcohol.

Debido a las indemnizaciones que debía pagar y a su situación que la alejaba de las audiciones, había tenido problemas económicos. También había cambiado su nombre a Kim A-im.

En noviembre había terminado de rodar Guitar Man, la última película en la que participó.