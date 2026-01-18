Escenario
Kinder Zoo: el programa del Zoológico La Aurora que estimula el aprendizaje en contacto con la naturaleza
El programa educativo del Zoológico La Aurora regresa en el 2026 para que los más pequeños del hogar exploren, aprendan y se conecten con la naturaleza y los animales.
El zoológico La Aurora de Guatemala presentó el nuevo santuario para los dos tigres de bengala que residen en ese parque desde hace más de una década. (Foto Prensa Libre: EFE/ David Toro)
Dedicado a brindar estimulación y educación en temas relacionados con los animales y su entorno, el Kinder Zoo está dirigido a niños de 2 a 4 años. Este espacio busca despertar la curiosidad infantil mediante experiencias lúdicas, en compañía de un adulto.
Además de promover el conocimiento sobre los animales, su conservación y los ecosistemas, el programa incluye recorridos privados que permiten a los niños un acercamiento especial con algunas de las especies que habitan en el zoológico.
Las actividades inician en febrero e incluyen cuatro clases al mes. La familia puede elegir entre lunes, martes, miércoles o jueves para asistir. Cada sesión presenta una temática distinta para favorecer el aprendizaje por medio del juego.
Las dinámicas contemplan recorridos por el zoológico, interacción con animales y elaboración de manualidades, con el fin de reforzar el contenido de cada clase.
Fecha de inicio:
2 de febrero del 2026
Días de clase:
Una vez por semana entre lunes, martes, miércoles o jueves
Edad:
Niños de 2 a 4 años, acompañados por un adulto
Horario:
De 9 a 12 horas
Lugar:
Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precio:
Q400 mensuales, incluye cuatro clases al mes
Reservaciones:
educaurorazoo@gmail.com
2463 0463, extensión 112
