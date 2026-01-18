Kinder Zoo: el programa del Zoológico La Aurora que estimula el aprendizaje en contacto con la naturaleza

Dedicado a brindar estimulación y educación en temas relacionados con los animales y su entorno, el Kinder Zoo está dirigido a niños de 2 a 4 años. Este espacio busca despertar la curiosidad infantil mediante experiencias lúdicas, en compañía de un adulto.

Además de promover el conocimiento sobre los animales, su conservación y los ecosistemas, el programa incluye recorridos privados que permiten a los niños un acercamiento especial con algunas de las especies que habitan en el zoológico.

Las actividades inician en febrero e incluyen cuatro clases al mes. La familia puede elegir entre lunes, martes, miércoles o jueves para asistir. Cada sesión presenta una temática distinta para favorecer el aprendizaje por medio del juego.

Las dinámicas contemplan recorridos por el zoológico, interacción con animales y elaboración de manualidades, con el fin de reforzar el contenido de cada clase.

Fecha de inicio:

2 de febrero del 2026

Días de clase:

Una vez por semana entre lunes, martes, miércoles o jueves

Edad:

Niños de 2 a 4 años, acompañados por un adulto

Horario:

De 9 a 12 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio:

Q400 mensuales, incluye cuatro clases al mes

Reservaciones:

educaurorazoo@gmail.com

2463 0463, extensión 112

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí