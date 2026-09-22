Kit Harington reconsidera volver como Jon Snow y habla de su participación en “Harry Potter” de HBO

En el 2022 se reveló que HBO desarrollaba una secuela de “Game of Thrones” basada en la historia de Jon Snow, interpretado por Kit Harington. Sin embargo, la producción no salió a la luz. Años después, el actor habló sobre la posibilidad de retomar su personaje.

Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, Harington compartió que, luego de ocho temporadas como Jon Snow y varios años desde el final de la serie, se siente más cómodo con la posibilidad de retomar su personaje en una producción que continúe el universo de “Game of Thrones”.

El personaje marcó su carrera y lo mantuvo durante ocho temporadas en la producción. Además, The Hollywood Reporter anunció en el 2022 que se trabajaba en una secuela centrada en Jon Snow, proyecto que posteriormente fue archivado por HBO.

Años después de esa decisión, Harington destacó que está abierto a la posibilidad de regresar como Jon Snow. Según explicó, considera que la secuela podría funcionar. “No me habría metido en el proyecto si no lo creyera”, dijo en el pódcast.

Compartió que durante dos años se desarrolló la idea de la secuela e insistió en que solo participaría si encontraban la forma adecuada de llevarla a cabo. Años después, considera que este personaje podría tener más historias que contar y destacó que, con el tiempo, su relación con Jon Snow y con “Game of Thrones” se ha transformado.

Para Harington, interpretar a este personaje ha ocupado un lugar importante en su carrera profesional. Esta reflexión lo ha llevado a considerar la posibilidad de regresar en el futuro al universo de “Game of Thrones”, si se dan las condiciones adecuadas.

El actor también ha compartido cómo ha sido estar relacionado con un personaje tan reconocido como Jon Snow. Aunque señala que lo agradece, considera que, después de varios años y de haber interpretado otros papeles, ha logrado sentir que su carrera no está definida únicamente por ese personaje.

Aunque se desconoce si HBO retomará el proyecto de la secuela centrada en Jon Snow, las primeras ideas situaban la historia después de los acontecimientos de “Game of Thrones” y mostraban al personaje viviendo aislado y lidiando con las consecuencias de sus experiencias anteriores, según Infobae.

Kit Harington en “Harry Potter”

Otro de los puntos que tocó durante su participación en el pódcast fue su personaje en la nueva serie de “Harry Potter”, en la que interpretará a Gilderoy Lockhart, el mismo personaje al que dio voz en las ediciones de audiolibro.

Será en la segunda temporada cuando el actor interprete al profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, personaje que, según bromeó, “es adicto a sí mismo”.