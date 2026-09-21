Paramount y Warner Bros.: fiscales generales estatales acuerdan resolver demanda contra la fusión de los gigantes de Hollywood

La adquisición de Warner Bros. Discovery podría dar un nuevo giro y avanzar tras la demanda que puso en pausa la fusión con Paramount Skydance, luego de que la empresa llegara a un acuerdo con el grupo de fiscales generales estatales que promovió la acción antimonopolio.

Este lunes 21 de septiembre, el fiscal general de California, Rob Bonta, informó que Paramount Skydance llegó a un acuerdo con el grupo de fiscales generales estatales para poner fin a la disputa antimonopolio que interrumpe la fusión de los gigantes de Hollywood.

A principios de diciembre del 2025 se anunció que Warner Bros. Discovery estaría en venta y que la empresa de streaming Netflix iniciaría la adquisición del estudio de cine y televisión por aproximadamente US$83 mil millones.

Durante el anuncio, la Casa Blanca expresó preocupación al considerar que Netflix obtendría una posición más dominante en el mercado. Días después, Paramount anunció una oferta pública para adquirir Warner Bros. Discovery, que ascendía a US$108 mil 400 millones.

El 17 de diciembre, Warner Bros. Discovery rechazó la oferta de compra presentada por Paramount Skydance y reiteró su trato con Netflix. Pese a ello, en las semanas siguientes las ofertas y contraofertas captaron titulares. Finalmente, Netflix anunció el 26 de febrero que declinaría su oferta por Warner Bros.

Un día después, Paramount y Warner Bros. Discovery firmaron un acuerdo oficial de compra valorado en US$110 mil millones.

En julio del 2026, el proceso dio un giro luego de que 12 estados de Estados Unidos presentaran una demanda que detuvo la fusión, al considerar que existía riesgo de monopolio.

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó esta demanda al señalar que la fusión de Paramount y Warner Bros. extinguiría la competencia en Hollywood. En agosto pasado se anunció que el juicio en el que se examinaría la demanda presentada por los 12 estados quedó fijado oficialmente para el 2027.

Finalmente, este 21 de septiembre se anunció que Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con los fiscales generales para poner fin a la demanda. Con ello se despejaría el camino para que Paramount y Warner Bros. Discovery concreten su fusión.

Bonta anunció que se lograron resolver las preocupaciones antimonopolio y, además, se garantizó una inversión en la producción cinematográfica nacional.

Entre las condiciones mencionadas porThe Hollywood Reporter acordadas se encuentran:

Estrenar como mínimo 30 películas, tanto de gran distribución como superproducciones, cada año durante los primeros dos años, y 32 cada año durante los tres años siguientes

Invertir al menos US$1.5 mil millones adicionales en producción cinematográfica nacional durante cinco años

Adoptar medidas relacionadas con la distribución cinematográfica y el acceso de películas independientes

Un periodo de estreno garantizado en cines de 45 días, sin lanzamiento en plataformas de video bajo demanda hasta que hayan transcurrido al menos 90 días

Crear un fondo de US$47.5 millones para capacitación y desarrollo profesional de trabajadores afectados por la fusión

Establecer restricciones sobre la gestión de las negociaciones de televisión por cable

Crear mecanismos destinados a proteger la independencia editorial de CBS News y CNN

Aun con el acuerdo, un juez federal deberá aprobarlo para que pueda ponerse fin al litigio y despejar el camino para la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery, que combinaría “los estudios de cine y televisión de Paramount, CBS y la plataforma de streaming Paramount+ con los estudios de Warner, HBO, CNN y otras cadenas de cable”, según CNN.