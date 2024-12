La acusación en contra de Luis Miguel que lo podría llevar a enfrentar una demanda millonaria

Conocido internacionalmente como "El Sol de México", el cantante y productor Luis Miguel es uno de los artistas más exitosos de Latinoamérica, tomando en cuenta que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, la fama es incapaz de proteger al mexicano de los problemas legales, y más en otro continente.

A pocos días para que el nacido en San Juan concluya con su gira mundial, diversos medios de comunicación en España han anunciado que Luis Miguel podría estar involucrado en una supuesta "deuda millonaria" con una empresa de aviación española, la cual está considerando en demandar directamente al hijo de Luisito Rey.

Mediante una entrevista que se llevó a cabo en un programa de la televisión española, el representante de esta empresa de aviación europea declaró que Luis Miguel había adquirido los servicios de la compañía para poder viajar a través de "vuelos privados" al inicio de su gira, sin embargo, el cantante mexicano presuntamente no pagó nada.

De acuerdo con las declaraciones del trabajador, el equipo de Luis Miguel ya no contesta las llamadas y el plazo para realizar los pagos por los vuelos privados ya venció. "Todos se desentendieron por completo de la situación menos nosotros. Esos vuelos privados con ese tipo de avión no son baratos", señaló el representante de la empresa.

La deuda de Luis Miguel

Dicho representante de la empresa de aviación española reveló que Luis Miguel acumuló una deuda de US$290 mil (Q2 millones 200 mil), cuya conversión al peso mexicano alcanzaría la suma de MX$5 millones 800 mil; tomando en consideración los servicios de vuelos privados que el cantante mexicano ha utilizado desde el 2021.

A pesar de haber acusado al Sol de México en televisión nacional, el trabajador le aseguró a la audicencia que el objetivo de exponer el caso no es llegar a los tribunales, es más, la compañía de aviación aún está dispuesta a seguir trabajando con Luis Miguel, sin embargo, necesitan que el equipo legal del mexicano se haga cargo de la deuda.

"Lo que le conviene a Luis Miguel y a su equipo legal es atender este tema lo más pronto posible porque aún estamos abiertos a mediar esta situación. No obstante, en dado caso no ellos no quisieran llegar a un acuerdo con nosotros, la empresa ya cuenta con todas las pruebas suficientes para ganar el caso", comentó el representante.

"Nosotros nada más queremos acercarnos con él o con su equipo y llegar a una media para que nos paguen lo que nos deben. Una vez que Luis Miguel pague, sabemos que nos conviene seguir teniéndolo como cliente; lastimosamente, esta situación nos consterna mucho porque él no nos ha pagado", concluyó el trabajador español.

A lo largo de su carrera como artista y estrella internacional, el intérprete mexicano ha estado rodeado de diversos conflictos legales, muchos de los cuales se han originado por sus problemas financieros. Desde que era un adolescente, el cantante ha lidiado con deudas fiscales que han amenazado más de una vez su estabilidad económica.

Varios medios de comunicación en México aseguran que cuando Luis Miguel cumplió 21 años, tuvo que saldar una deuda tributaria millonaria, y únicamente lo consiguió gracias a los ingresos que obtuvo por sus dos álbumes de estudio y el préstamo de "un amigo cercano", del cual nunca se llegó a conocer la verdadera identidad.