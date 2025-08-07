La apuesta de Tinter Click para facilitar el acceso a los libros en Guatemala

Bajo la perspectiva de la autora española Irene Vallejo, “durante gran parte de la historia la lectura ha sido el privilegio de unas clases sociales muy privilegiadas”. Según la escritora, el acceso a los libros era limitado y costoso, sin mencionar que los espacios para adquirir algún ejemplar eran escasos.

Con el paso del tiempo, esta situación ha cambiado y hoy “el acceso a la lectura se ha vuelto mucho más amplio de lo que había sido en ningún otro momento de la historia”.

Sin embargo, la logística para obtener un libro puede ser, en ocasiones, cansada e incluso tediosa. En términos generales, existen dos opciones: visitar una librería u ordenarlo en línea. No obstante, se corre el riesgo de que el título deseado esté agotado, no haya llegado al país o el proceso de entrega sea muy tardado.

Ante este panorama, surgen plataformas de impresión bajo demanda, cuyo modelo de trabajo, a diferencia del de las librerías tradicionales, se basa en que cada libro se imprime únicamente cuando alguien lo compra.

Este sistema, además de ser una opción más sostenible para el medioambiente —ya que evita la impresión de ejemplares que no se venderán—, permite que los propios lectores manden a imprimir sus libros en el momento en que decidan adquirirlos. También representa una excelente alternativa para las librerías, pues elimina los costos extra por libros que no se venderán.

Si bien esta modalidad no es nueva, sí resulta innovadora y ya está disponible en Guatemala.

Tinter Click: la revolución de la lectura en Guatemala

Tinter, una empresa del Grupo Prensa Libre, lanzó recientemente la plataforma Tinter Click, una tienda en línea de libros impresos bajo demanda, con más de 25 mil títulos disponibles para los lectores.

Según el jefe de mercadeo de Tinter, Héctor Montenegro, la plataforma, que abrió oficialmente sus puertas digitales el 1 de agosto, es fruto de una alianza estratégica entre Tinter y Bibliomanager, con el objetivo de incentivar la lectura en Guatemala y apoyar al gremio de editores y escritores del país para que puedan llevar sus títulos alrededor del mundo.

El funcionamiento de Tinter Click es simple: el usuario navega por el catálogo en línea, selecciona el libro de su interés, realiza el pago con tarjeta de crédito o débito, ingresa sus datos y, en menos de siete días, recibe el ejemplar impreso en su domicilio. El precio mostrado en la plataforma incluye el costo del libro, el IVA y el envío, lo cual elimina sorpresas en el proceso de pago.

Para los autores guatemaltecos, Tinter Click representa una oportunidad para publicar sus trabajos. La plataforma no cobra cargos de inicio ni de mantenimiento; los escritores solo necesitan tener su obra editada, diagramada y con número ISBN para integrarla al catálogo global de Bibliomanager.

Esta estructura permite que un autor guatemalteco vea su obra vendida simultáneamente en Colombia, México, España o cualquiera de los países en los que Bibliomanager tiene presencia.

La plataforma de Tinter Click ya está disponible en Guatemala y puede consultarla desde su celular o su computadora. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Los títulos que conquistan corazones

La plataforma destaca los libros más vendidos en otros países del mundo que ahora pueden obtenerse en Guatemala. Entre ellos figuran:

Valentía, Kelbin Torres

Valentía II, Kelbin Torres

Cartas que no llegaron, Gilraen Eärfalas

Cántame al dormir, Gilraen Eärfalas

La teoría de la relatividad, Cristhian Daniel Gaona

Llámame cuando no te encuentres, Gilraen Eärfalas

Heartstopper, Alice Oseman

Posdata: Dejarás de doler, Yulibeth R. G

Mi psicóloga me dijo, Yulibeth R. G

Los crímenes del glaciar, Cristian Perfumo

Además, el catálogo abarca prácticamente todas las categorías imaginables: desde textos académicos, hasta novelas de crimen, ficción, romance, libros religiosos y obras didácticas.

Aunque hoy existan opciones digitales para leer, el papel siempre tendrá un valor: el olor a libro nuevo seguirá emocionando a los lectores, y tener los ejemplares al alcance de la mano permitirá democratizar el acceso a la lectura para todos los guatemaltecos.