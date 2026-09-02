teatro
“La Asamblea de las Mujeres”, la nueva propuesta escénica en la UP
La comedia de Aristófanes, adaptada por René Estuardo Galdámez será presentada en la Sala Manuel Galich de la Universidad Popular.
Escena de una representación de "La Asamblea de las Mujeres", la obra que se presentará los viernes y sábados de septiembre en la UP. (Foto Prensa Libre: Cortesía UP)
Septiembre es un mes en el que se habla de la independencia y la libertad. Por eso, la comedia La Asamblea de las mujeres queda como anillo al dedo para quienes buscan explorar estos temas, pero a la vez reír un poco mientras reflexionan. Esta pieza teatral, creada por Aristófanes, quien vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo, cobra vigencia con la adaptación que hizo René Estuardo Galdámez y la interpretación a cargo de los estudiantes del Diplomado de Arte Dramático de la Universidad Popular (UP).
De acuerdo con los organizadores, la comedia presenta una visión satírica y humorística de la sociedad, en la que las mujeres, cansadas de su situación subordinada, deciden tomar el control y proponer un cambio radical en el orden establecido.
“A través de personajes divertidos y situaciones absurdas, la obra explora temas como la igualdad, la libertad y el poder, poniendo en cuestión las convenciones sociales y las instituciones tradicionales.”, señalan los productores.
La trama plantea un ambiente de caos organizado, donde las mujeres planifican una revolución para transformar sus vidas y las de los hombres, generando una reflexión sobre las relaciones de género y la autoridad. “Con un estilo mordaz y lleno de ingenio, la obra invita a cuestionar los valores y estructuras que sustentan la convivencia social, todo ello envuelto en un humor que busca divertir y hacer pensar al mismo tiempo”, añade la UP.
La puesta en escena rinde tributo al talento de Aristófanes, quien es considerado el máximo exponente de la comedia y la sátira dentro del teatro griego. De acuerdo con la enciclopedia en línea www.treccani.it, sus obras se caracterizan por el uso de lenguaje explícito, juegos de palabras y sátira política. De sus 60 obras documentadas, han sobrevivido al menos 11.
Fechas
Viernes 4, 11, 18 y 25 y sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre
Hora
19:30 horas
Admisión
En preventa Q50 y en la taquilla Q75
Contacto y límite de preventa
WhatsApp 56456530, hasta el viernes 4 de septiembre a las 14 horas
Lugar
Sala "Manuel Galich" de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32 zona 1
Ubicación
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.