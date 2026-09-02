“La Asamblea de las Mujeres”, la nueva propuesta escénica en la UP

Septiembre es un mes en el que se habla de la independencia y la libertad. Por eso, la comedia La Asamblea de las mujeres queda como anillo al dedo para quienes buscan explorar estos temas, pero a la vez reír un poco mientras reflexionan. Esta pieza teatral, creada por Aristófanes, quien vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo, cobra vigencia con la adaptación que hizo René Estuardo Galdámez y la interpretación a cargo de los estudiantes del Diplomado de Arte Dramático de la Universidad Popular (UP).

De acuerdo con los organizadores, la comedia presenta una visión satírica y humorística de la sociedad, en la que las mujeres, cansadas de su situación subordinada, deciden tomar el control y proponer un cambio radical en el orden establecido.

“A través de personajes divertidos y situaciones absurdas, la obra explora temas como la igualdad, la libertad y el poder, poniendo en cuestión las convenciones sociales y las instituciones tradicionales.”, señalan los productores.

La trama plantea un ambiente de caos organizado, donde las mujeres planifican una revolución para transformar sus vidas y las de los hombres, generando una reflexión sobre las relaciones de género y la autoridad. “Con un estilo mordaz y lleno de ingenio, la obra invita a cuestionar los valores y estructuras que sustentan la convivencia social, todo ello envuelto en un humor que busca divertir y hacer pensar al mismo tiempo”, añade la UP.

La puesta en escena rinde tributo al talento de Aristófanes, quien es considerado el máximo exponente de la comedia y la sátira dentro del teatro griego. De acuerdo con la enciclopedia en línea www.treccani.it, sus obras se caracterizan por el uso de lenguaje explícito, juegos de palabras y sátira política. De sus 60 obras documentadas, han sobrevivido al menos 11.

Fechas

Viernes 4, 11, 18 y 25 y sábados 5, 12, 19 y 26 de septiembre

Hora

19:30 horas

Admisión

En preventa Q50 y en la taquilla Q75

Contacto y límite de preventa

WhatsApp 56456530, hasta el viernes 4 de septiembre a las 14 horas

Lugar

Sala "Manuel Galich" de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32 zona 1

Ubicación

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