escenario
“La brújula en tu interior”: fecha de estreno del documental que invita a transformar el rumbo de la sociedad
Conozca los detalles de esta producción guatemalteca que reflexiona sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva y empática.
Equipo que forma parte de la producción de "La brújula en tu interior", documental guatemalteco. (Foto Prensa Libre: cortesía Carla Natareno)
La empatía y la inclusión son engranajes vitales para una sociedad saludable. Estos temas constituyen el eje principal del documental nacional La brújula en tu interior, que se estrenará próximamente en Guatemala.
De acuerdo con el comunicado oficial de la actividad, el documental propone una expedición de aprendizaje hacia la inclusión, la empatía y la transformación personal. “A través de las experiencias de personas con discapacidad, la producción retrata las barreras que enfrentan en distintos entornos y la forma en que las han derribado para desarrollar su potencial”, señala.
Asimismo, se indica que el proyecto marca un hito en temas de inclusión, ya que se trata de un documental guatemalteco dirigido y protagonizado por personas con discapacidad.
El pasado 18 de noviembre, la producción debutó en Panamá, en la Cumbre Regional de Líderes de Special Olympics, ante tomadores de decisiones de 20 países latinoamericanos que forman parte del movimiento de inclusión más grande del mundo.
Fecha
6 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Hora
11:00 horas
Lugar
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ciudad de Guatemala.
Precio
Q50
Reservaciones
Puede ingresar al siguiente formulario para realizar su reserva: https://shorturl.at/wGlSM
Ficha técnica del filme
- Dirección: Mafer y Pao Jiménez C.
- Producción: Mafer y Pao Jiménez C.
- Género: Documental
- Año: 2025
