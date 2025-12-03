“La brújula en tu interior”: fecha de estreno del documental que invita a transformar el rumbo de la sociedad

La empatía y la inclusión son engranajes vitales para una sociedad saludable. Estos temas constituyen el eje principal del documental nacional La brújula en tu interior, que se estrenará próximamente en Guatemala.

De acuerdo con el comunicado oficial de la actividad, el documental propone una expedición de aprendizaje hacia la inclusión, la empatía y la transformación personal. “A través de las experiencias de personas con discapacidad, la producción retrata las barreras que enfrentan en distintos entornos y la forma en que las han derribado para desarrollar su potencial”, señala.

Asimismo, se indica que el proyecto marca un hito en temas de inclusión, ya que se trata de un documental guatemalteco dirigido y protagonizado por personas con discapacidad.

El pasado 18 de noviembre, la producción debutó en Panamá, en la Cumbre Regional de Líderes de Special Olympics, ante tomadores de decisiones de 20 países latinoamericanos que forman parte del movimiento de inclusión más grande del mundo.

Fecha

6 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Hora

11:00 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ciudad de Guatemala.

Precio

Q50

Reservaciones

Puede ingresar al siguiente formulario para realizar su reserva: https://shorturl.at/wGlSM

Ficha técnica del filme

Dirección: Mafer y Pao Jiménez C.

Mafer y Pao Jiménez C. Producción: Mafer y Pao Jiménez C.

Mafer y Pao Jiménez C. Género: Documental

Documental Año: 2025

