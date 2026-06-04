Escenario
“La casa de Bernarda Alba”: fechas, boletos y detalles de una obra marcada por el amor, el luto, los secretos y la represión
Entre el silencio, el luto impuesto y la mano de hierro de la matriarca, las hijas de Bernarda Alba destaparán el drama que reina en el hogar, generado por el amor prohibido y la envidia. Así se vive esta obra.
Una de las escenas de La casa de Bernarda Alba que se presenta durante junio en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Thriambos Producciones)
Una de las obras que presenta un retrato crudo y poderoso sobre la opresión, el deseo de libertad y las consecuencias de vivir en una casa sin ella, La casa de Bernarda Alba muestra que, aun bajo la aparente calma y control, el amor prohibido también puede surgir.
Esta obra, presentada por Luis Román y Thriambos Producciones, llevará al público a adentrarse en un drama que surge después de la muerte del segundo esposo de Bernarda Alba, hecho que la lleva a recluir a sus hijas e imponer un luto riguroso y asfixiante durante ocho años, período en el que les prohíbe asistir a fiestas.
Según la sinopsis, Bernarda Alba ha condenado a sus hijas a vivir encerradas entre paredes cargadas de represión, deseo y secretos, pero todo puede cambiar cuando Angustias, la primogénita y única hija de su primer marido, hereda una fortuna, lo que atrae a un pretendiente que podría cambiarlo todo.
En medio del luto surgen el drama, el amor prohibido y la desesperación, pues Angustias llega a comprometerse con Pepe el Romano, personaje que llegará a enamorar a Adela, la hija menor, y crea un conflicto amoroso entre las hijas de Bernarda Alba.
Adela, que está dispuesta a ser la amante de Pepe el Romano, vivirá un amor que la llevará a la perdición, pues cuando Bernarda Alba se entera del amorío entre ambos busca vengarse y le dispara a Pepe el Romano.
Luego de escuchar los disparos, la hija menor piensa que su amado ha muerto y decide acabar con su vida, sin saber que él ha escapado, lo que aumenta el drama dentro de la familia.
Esta puesta en escena trae a los espectadores uno de los dramas más populares del siglo XX, escrito por Federico García Lorca.
Fechas
Sábados 6 y 13 de junio
Hora
20 horas
Lugar
Teatro Thriambos (Centro Comercial Unicentro, zona 10, locales 311 al 313, segundo nivel)
Precio
Q125
Entradas
https://eventos.socialtickets.org/event/la-casa-de-bernarda-alba-yjbjo4
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