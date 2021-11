La casa de la película ‘House of Gucci’ protagonizada por Lady Gaga será puesta en alquiler

Basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, la película cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, nieto de Guccio Gucci, diseñador, fundador y magnate detrás de la marca que fue bautizada con su apellido.

House of Gucci, que ya se puede ver en los principales cines del país, ha destacado también por la puesta en escena que han logrado los productores. A lo largo del filme, las personas pueden adentrarse a un mundo de opulencia, moda y mucho estilo.

Gran parte de esa visión quedó plasmada gracias a la escenografía, la cual tiene mucha prestancia por el inmueble en el que se desarrollan partes de la película y que, de acuerdo con el guio del filme, corresponde a la casa de Aldo Gucci, hijo mayor de Guccio Gucci.

Más allá de la ficción, el hogar toma el espacio de Villa Balbiano, un recinto con grandes jardines, ornamentos refinados, seis dormitorios y seis baños, que se ubica a la orillas del Lago de Como en Lombardía, Italia.

La casa que se caracteriza por un estilo antiguo estará disponible en la plataforma de hospedajes y turismo Airbnb, el sitio mediante el cual dueños de inmuebles ponen sus espacios a disposición en alquileres temporales.

La Villa Balbiano estará disponible para reservaciones a partir del 6 de diciembre de este año y su hospedaje será habilitado hasta marzo del 2022. De acuerdo con información de medios internacionales, el precio para alquilar el inmueble será de mil 125 dólares la noche.

Cabe resaltar que entre las amenidades del espacio, los usuarios podrán disfrutar de cuatro niveles con decoraciones únicas como obras de arte y muebles del siglo XVII.