La Cenicienta: una puesta en escena del Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”

Con la icónica historia de La Cenicienta, el Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins” llenará de magia el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El ballet nacional presentará "El lago de los cisnes" con invitados especiales

La nueva puesta en escena del Ballet Nacional de Guatemala tendrá como escenario el Teatro Nacional. Foto Prensa Libre: Cortesía Ballet Nacional de Guatemala)

En una presentación única de la temporada oficial del 2025, la compañía presenta una historia llena de fantasía e ilusión a través de la danza.

Con efectos musicales de alto impacto, escenografía y vestuario únicos, el ballet transportará a grandes y chicos por la maravillosa historia de una de las princesas de Disney más reconocidas, quien se enfrenta a sus malvadas hermanastras y a su cruel madrastra en la búsqueda de la felicidad.

La narrativa que construye el ballet en escena envolverá al público en esta mágica historia, dirigida principalmente a jóvenes y niños, con el objetivo de incentivar las artes escénicas.

La Gran Sala Efraín Recinos será el escenario ideal para disfrutar, en familia o con amigos, de este ballet guatemalteco y su extraordinaria interpretación.

Fechas:

Sábado 16 y domingo 17 de agosto del 2025

Horarios:

Sábado, 16 horas
Domingo, 11 horas

Lugar:

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades:

Platea: Q50
Balcón I y II: Q30

Venta de entradas:

Los boletos se podrán adquirir el día del evento en la taquilla de la sala. Se recomienda llevar sencillo

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Ballet Ballet Nacional de Guatemala Centro Cultural Miguel Ángel Asturias  Qué hacer en Guatemala 
