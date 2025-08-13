La Cenicienta: una puesta en escena del Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”

En una presentación única de la temporada oficial del 2025, la compañía presenta una historia llena de fantasía e ilusión a través de la danza.

Con efectos musicales de alto impacto, escenografía y vestuario únicos, el ballet transportará a grandes y chicos por la maravillosa historia de una de las princesas de Disney más reconocidas, quien se enfrenta a sus malvadas hermanastras y a su cruel madrastra en la búsqueda de la felicidad.

La narrativa que construye el ballet en escena envolverá al público en esta mágica historia, dirigida principalmente a jóvenes y niños, con el objetivo de incentivar las artes escénicas.

La Gran Sala Efraín Recinos será el escenario ideal para disfrutar, en familia o con amigos, de este ballet guatemalteco y su extraordinaria interpretación.

Fechas:

Sábado 16 y domingo 17 de agosto del 2025

Horarios:

Sábado, 16 horas

Domingo, 11 horas

Lugar:

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades:

Platea: Q50

Balcón I y II: Q30

Venta de entradas:

Los boletos se podrán adquirir el día del evento en la taquilla de la sala. Se recomienda llevar sencillo

