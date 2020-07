La Chilindrina revela la razón por la que se canceló “El Chavo del 8”

El vecindario del Chavo del 8 ha sido muy querido por varias generaciones de televidentes. (Foto: Hemeroteca PL).

Aunque han pasado más de 40 años de haberse transmitido el último capítulo, todavía circulan muchos rumores respecto a la verdadera razón por la que se dejó de emitir por televisión el programa de “El Chavo del 8”. Algunos hacían referencia a la falta de dinero para la producción y otros a conflictos entre los actores de la serie mexicana. Sin embargo, recientemente la actriz María Antonieta de las Nieves explicó que la decisión fue de Roberto Gómez Bolaños por sentirse viejo para el personaje.

La actriz que interpretó por muchos años a “La Chilindrina”, uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana, participó recientemente por videollamada en el programa del presentador argentino Guillermo Andino y ante su insistencia por conocer la verdadera razón, María Antonieta de las Nieves rompió el silencio y reveló algunos detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elchavosel8 (@elchavodel8oficial) el 25 May, 2019 a las 7:30 PDT

“La Chilindrina” aclaró que no fueron problemas financieros o conflictos entre el elenco de “la vecindad” conformado por Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Ramón Valdés, Edgar Vivar y Florinda Meza los que provocaron el fin de “El Chavo”. Sino que Gómez Bolaños se sentía muy grande para seguir interpretando al Chavo, el entrañable niño que vivía dentro de un barril en la vecindad.

“Él -Gómez Bolaños- se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes, fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer “El Chavo” y me dolió mucho”, dijo la actriz de 69 años.