La emotiva canción que Leo Dan dedicó a Guatemala y las historias de amor inmortales en su música

Guatemala ha inspirado a artistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos fue Leo Dan, quien falleció el 1 de enero de 2025,a los 82 años.

“Guatemala está en el centro de una flor, una flor que el mismo Dios la cultivó para el que tenga la suerte como yo, de conocerte”, reza la primera estrofa de la canción Guatemala, escrita en 1991 por el argentino Leo Dan.

“"…Guatemala me has robado el corazón. En tu gente hay un espíritu cordial, son creyentes, sabios por temer a Dios. No quisiera estar ausente, menos si sufre tu gente, Guatemala me has robado el corazón. Y ahora que puedo yo hacer enamorado, sin dinero, lejos de dónde ella está. Y ahora que puedo yo hacer enamorado, con las ganas que tengo de irla a buscar"”, complementa la inspiración de esta canción.

En 2022, a través de su canal de YouTube, publicó un video donde destacó la letra de esta composición. Fue parte del material discográfico Leo Rap, que contaba con 12 canciones, entre ellas la homónima al nombre del disco, así como Colombia, Dónde estarás mi amor y Oye mi linda nena. Guatemala, con una duración de tres minutos y 15 segundos, fue una de las más destacadas.

Leo Dan, el eterno enamorado

El cantante también describió en sus conciertos parte de cómo nacian sus canciones. La fama le hizo conocer diferentes mujeres que le motivaban a componer canciones.

En su canal oficial también contó el cómo nacieron algunas de sus canciones que han permanecido en la historia musical del artista.

Celia, Fanny, Estelita, cada una tiene un orígen. Celia, por ejemplo, comenta que fue una de las jóvenes que le inspiró en la primera canción con la que comenzó a cantar, mientras Fanny fue una joven que conoció en un viaje de Argentina a Chile y de quien se enamoró. La famosa Estelita era una maestra de música, mayor que él y no sabía cómo declararle su admiración.

En Argentina Leo Dan tenía un programa de televisión llamado Bajo el signo de Leo y Raquel representaba a la dueña del hotel donde vivía, así que compuso Pero Raquel. Marisa, también describe a una chica que viajaría a Italia y de quien se despide en su letra.