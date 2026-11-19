“La manada está de vuelta”, anunció 20th Century Studios al revelar la fecha de estreno y lanzar el tráiler oficial de la producción, que llegará a los cines de Latinoamérica el 28 de enero del 2027.

La nueva película volverá a reunir a Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck, quienes se encaminan a una aventura por regiones inexploradas del Mundo Perdido, mientras Scrat, la icónica ardilla de la franquicia, sigue obsesionada con conservar su bellota.

El avance muestra a la manada mientras intenta sobrevivir a la “lava, caos y destrucción” y enfrenta dinosaurios y amenazas que se desatan tras la erupción de un gigantesco volcán que resquebraja el suelo.

El grupo busca refugio, esquiva los peligros y enfrenta dinosaurios, mientras el suspenso, el humor y las ocurrencias están presentes en cada escena.

Disney y 20th Century Animation son los responsables de traer de vuelta esta franquicia, que reúne nuevamente al elenco principal de voces en inglés:

Ray Romano retoma el papel del mamut Manny

John Leguizamo vuelve a interpretar al perezoso Sid

Queen Latifah presta su voz nuevamente a Ellie

Denis Leary regresa como el tigre Diego

Simon Pegg encarna otra vez a la comadreja Buck

Titulada en inglés Ice Age: Boiling Point (La era de hielo: Punto de ebullición), llega más de una década después de la quinta entrega, tras una serie de producciones que comenzaron a estrenarse en el 2002:

La era de hielo (2002)

La era de hielo 2: El deshielo (2006)

La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios (2009)

La era de hielo 4: La formación de los continentes (2012)

La era de hielo: Choque de mundos (2016)

En el 2022, La era de hielo lanzó un spin-off basado en Buck, que presentó parte de la historia desde la perspectiva de este personaje.

La era de hielo: Mundo de lava llegará a los cines el 28 de enero del 2027, como una producción animada para toda la familia.