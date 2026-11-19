Escenario
La era de hielo 6: fecha de estreno, nuevo tráiler y personajes que regresan
“La era de hielo” regresa a la pantalla grande con una sexta entrega, esta vez en un “Mundo de lava”.
"La era de hielo 6" llega con una nueva aventura para toda disfrutar en familia. (Foto Prensa Libre: Freepik)
“La manada está de vuelta”, anunció 20th Century Studios al revelar la fecha de estreno y lanzar el tráiler oficial de la producción, que llegará a los cines de Latinoamérica el 28 de enero del 2027.
La nueva película volverá a reunir a Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck, quienes se encaminan a una aventura por regiones inexploradas del Mundo Perdido, mientras Scrat, la icónica ardilla de la franquicia, sigue obsesionada con conservar su bellota.
El avance muestra a la manada mientras intenta sobrevivir a la “lava, caos y destrucción” y enfrenta dinosaurios y amenazas que se desatan tras la erupción de un gigantesco volcán que resquebraja el suelo.
El grupo busca refugio, esquiva los peligros y enfrenta dinosaurios, mientras el suspenso, el humor y las ocurrencias están presentes en cada escena.
Disney y 20th Century Animation son los responsables de traer de vuelta esta franquicia, que reúne nuevamente al elenco principal de voces en inglés:
- Ray Romano retoma el papel del mamut Manny
- John Leguizamo vuelve a interpretar al perezoso Sid
- Queen Latifah presta su voz nuevamente a Ellie
- Denis Leary regresa como el tigre Diego
- Simon Pegg encarna otra vez a la comadreja Buck
Titulada en inglés Ice Age: Boiling Point (La era de hielo: Punto de ebullición), llega más de una década después de la quinta entrega, tras una serie de producciones que comenzaron a estrenarse en el 2002:
- La era de hielo (2002)
- La era de hielo 2: El deshielo (2006)
- La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios (2009)
- La era de hielo 4: La formación de los continentes (2012)
- La era de hielo: Choque de mundos (2016)
En el 2022, La era de hielo lanzó un spin-off basado en Buck, que presentó parte de la historia desde la perspectiva de este personaje.
La era de hielo: Mundo de lava llegará a los cines el 28 de enero del 2027, como una producción animada para toda la familia.