La herencia millonaria de Julian McMahon: esto dejó el recordado actor tras su fallecimiento

El actor australiano Julian McMahon, el Doctor Doom en las dos películas de los Cuatro Fantástico entre 2005 y 2007 y del doctor Christian Roy en la serie Nip/Tuck, murió en Clearwater (Florida), a los 56 años de edad víctima de un cáncer, según un comunicado de su esposa Kelly McMahon.



Según el comunicado, enviado a la revista Deadline, el fallecimiento se produjo el pasado 2 de julio. “Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”, declaró su esposa.



McMahon hizo el papel del doctor Christian Roy en la serie Nip/Tuck, creada por Ryan Murphy en 2003 y que gano un premio Emmy y un Globo de Oro. Su carrera despegó con el papel de Cole Turner en Charmed, una serie de 1998 y que estuvo en antena casi ocho temporadas. También participó en FBI:Most Wantedl, serie de 2020.

¿Cuánto representa la fortuna que dejó Julian McMahon?

De acuerdo con medios internacionales, en 2007 McMahon ganaba alrededor de 192 mil dólares por episodio (más de Q1 millón 400 mil) en su papel protagónico del show televisivo Nip/Tuck (Cortes y puntadas), creado por Ryan Murphy para FX, cuya última entrega se transmitió en 2010. Se estima que luego llegó a ganar el doble.

El portal de Infobae detalló que al momento de su muerte, el actor australiano dejó un patrimonio de 16 millones de dólares, (casi Q123 millones) cifra que representa su trabajo en Hollywood por más de tres décadas y de una carrera en el negocio inmobiliario.

Otro de los ingresos que aumentaron su patrimonio fue la venta de una casa en Hollywood.

Uno de los comentarios más recientees sobre la muerte del actor fue de su compañera Alyssa Milano. "Julian McMahon era mágico. Esa sonrisa. Esa risa. Ese talento. Esa presencia. Entraba en una habitación y la iluminaba, no solo con carisma, sino con amabilidad. Con picardía. Con una comprensión profunda", dice su publicación en Instagram.

Recordó el trabajo que hicieron juntos en Charmed: "años de escenas, historias y tantos momentos ... Me desafiaba, me provocaba, me apoyaba. Éramos tan diferentes y, sin embargo, de alguna manera siempre nos entendimos", expresó la actriz.

"Julian era más que mi esposo de la televisión. Era un querido amigo. El tipo que se preocupa. El tipo que recuerda. El tipo que comparte. El tipo que te dice la verdad, incluso cuando es incómoda, pero siempre con amor", dijo, además de enviar su pésame a la familai de McMahon.