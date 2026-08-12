La historia de Lizzie Borden llega a Netflix en la cuarta temporada de “Monstruo”: esto revela el tráiler

La cuarta temporada de Monstruo: La historia de Lizzie Borden está cerca. Netflix presentó los avances de la nueva entrega de esta antología criminal, que ahora estará centrada en Lizzie Borden.

La historia sigue a Lizzie Borden, interpretada por Ella Beatty, quien es acusada de los asesinatos de su padre y su madrastra a finales del siglo XIX.

La nueva entrega constará de ocho episodios que reconstruyen el caso ocurrido en 1892, con especial énfasis en el juicio, las relaciones de la familia Borden y las condiciones sociales que rodearon la absolución de Lizzie, quien fue declarada inocente por falta de pruebas, mientras los homicidios quedaron sin resolverse.

“Lizzie Borden tomó un hacha… La popular serie de antología de Ryan Murphy regresa con su primera protagonista femenina. ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ se estrena el 17 de septiembre, solo en Netflix”, anunció la plataforma de streaming.

Las imágenes del primer tráiler muestran a la protagonista encontrando un hacha, mientras una voz recita la famosa rima infantil que dice que ella golpeó a su madrastra 40 veces y luego a su padre otras 41 con esa herramienta.

“Lizzie Borden, con un hacha, a su madre hizo trizas. Al no quedar satisfecha, a su padre dejó en piezas”, dicen los versos, mientras la joven protagoniza sangrientas escenas.

Ian Brennan, uno de los creadores de la serie, adelanta que la nueva temporada abordará los prejuicios de la época, según los cuales una mujer de clase alta no podía ejercer semejante violencia física y que habrían influido en la sentencia.

Por su parte, Beatty, quien interpreta a Lizzie, señaló que esta temporada también abordará la ira y la represión femeninas, dos ejes que siguen presentes en las discusiones actuales alrededor del caso.

El elenco principal se completa con Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie; Rebecca Hall como Abby Borden, su madrastra; Billie Lourd como Emma Borden, su hermana mayor, y Vicky Krieps en el papel de Bridget Sullivan, la criada.

Las temporadas anteriores de Monster fueron dedicadas a Jeffrey Dahmer, Lyle y Erik Menendez y Ed Gein, por lo que esta será la primera centrada en una mujer.

Los ocho capítulos de Monstruo: La historia de Lizzie estarán a disposición de los usuarios de Netflix a partir del 17 de septiembre del 2026.