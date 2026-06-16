La llorona de Guatemala: la tragicomedia inspirada en una de las leyendas más emblemáticas del país llega al escenario

El teatro es uno de los pilares del Festival de Junio 2026. En ese marco, la obra La llorona de Guatemala llevará al público a adentrarse en esta tragicomedia inspirada en una de las leyendas más emblemáticas del folclore nacional.

La obra será presentada en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y presenta una historia que, entre secretos, violencia y supersticiones, sigue a Juana, quien se ve asediada por apariciones de la Llorona.

Según la sinopsis, la historia muestra a una familia marcada por una aparente maldición ligada a la Llorona. A medida que la trama se adentra en el misterio, explora cómo este mito continúa resonando en la actualidad a través de conflictos familiares, memoria colectiva y problemáticas sociales que siguen presentes en la sociedad.

Desde el personaje de Juana, la historia explora cómo, para algunos, las desgracias que la rodean parecen confirmar los malos augurios atribuidos a una supuesta maldición que comienza a recaer sobre ella y sobre el hijo que espera. Mientras la trama avanza, los secretos familiares salen a la luz.

La obra cuestiona si la Llorona es realmente un espanto maldito o si es el espectro que condensa el dolor de la humanidad entera, comparte Dáriel Pérez, director y actor de teatro.

Según Pérez, la propuesta busca acercar al público a esta figura de la tradición oral desde distintas perspectivas, combinando elementos de humor, drama y misterio, sin perder la esencia que ha convertido a la Llorona en uno de los relatos más representativos de la tradición oral del país.

Fecha:

17 de junio

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precio:

Q125 por persona

Venta de boletos:

Adquiéralos a través del portal del Festival de Junio: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/la-llorona-de-guatemala/

Duración:

1 hora y 20 minutos aproximadamente.

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