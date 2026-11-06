La moto de Batman se subastará. ¿Cuánto dinero se necesita para comprarla?

La motocicleta que Batman condujo en las cintas El caballero oscuro de 2008 y El caballero oscuro: La leyenda renace de 2012, será subastada. El vehículo que fue apodado como La Bestia, que fue concebido por el director Christopher Nolan y el diseñador de producción Nathan Crowley, será uno de los principales artículos vendidos durante la subasta de la casa Propstore.

El precio previsto es de entre 536 mil y 1.07 millones de euros, (entre 4.5 y 14.5 millones de quetzales aproximadamente) lo que la convierte en una de las piezas estrella de la próxima subasta de objetos de cine.

Una máquina excepcional

De su construcción se encargó Chris Corbould, supervisor de efectos especiales y ganador del Óscar, que tuvo que convertir el diseño en un vehículo funcional para las escenas de acción, asegura el medio 20 minutos. La particular motocicleta posee un motor Honda de 750 centímetros cúbicos y neumáticos de 31 pulgadas.

La complejidad de su diseño hizo que tanto los actores como los dobles de acción que participaron en la cinta tuvieron dificultades para controlar el vehículo durante el rodaje.

Para las dos películas de Nolan se construyeron seis unidades del Batpod, pero esta es la única que Warner Bros Studios ha autorizado a poner oficialmente a la venta, un factor que, junto con su uso en pantalla, refuerza su atractivo para los coleccionistas de objetos cinematográficos.

La subasta de la casa Propstore, en la que se venderán al mejor postor más de un millar de piezas de producciones de Hollywood tiene pujas abiertas en línea desde el 5 de noviembre, aunque la subasta presencial se celebrará en Londres a partir del 4 de diciembre.

Entre el 19 y el 22 de noviembre habrá una exposición con más de 100 piezas, entre las cuales destacan las de sagas como Indiana Jones y Juego de tronos, en el hotel Cumberland, de Londres.