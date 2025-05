La nueva canción de Kanye West es retirada de los servicios de streaming por hacer apología a Hitler

El videoclip del tema, en el que un grupo de hombres afroamericanos corean al unísono el saludo nazi ‘Heil Hitler!‘, fue difundido en X el pasado jueves por el propio West y ya reúne 7,4 millones de visitas y más de 85 mil ‘me gustas’ en esta red social.

La canción, lanzada junto al single ‘WW3’ (‘Tercera Guerra Mundial’) -en cuya letra también menciona a Hitler y asegura que votó a Trump en las pasadas elecciones- fue retirada momentos después por plataformas como Spotify, Youtube o Soundcloud.

“‘Heil Hitler’ de Ye ha sido prohibida en todas las plataformas de ‘streaming’ digital, mientras que ‘Rednecks’ de Randy Newman sigue disponible. Literalmente dejan a los negros abajo”, se quejó el polémico rapero en su perfil de X.

La canción de Newman -un hombre blanco- incluye la palabra “nigger”, un insulto racista usado históricamente para atacar a las personas afroamericanas.

El vídeo de West también puede encontrarse en Facebook, propiedad de Meta, resubido por varios perfiles de esta red social.

Spotify, SoundCloud struggle to remove Kanye West song glorifying Hitler, which has racked up millions of views on X https://t.co/JsoaSHirWM pic.twitter.com/ZzLxdKEuWl