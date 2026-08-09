La Odisea, adaptación del poema de Homero, se convierte en la película más taquillera de Christopher Nolan

Christopher Nolan, uno de los cineastas más destacados de Hollywood y director de proyectos como Oppenheimer, consolidó su más reciente producción como la película más taquillera de su carrera. Se trata de La Odisea, que reúne a un elenco encabezado por Matt Damon, Robert Pattinson y Anne Hathaway.

La adaptación de Christopher Nolan del poema clásico de Homero, The Odyssey, se estrenó el pasado julio y, semanas después, se consolidó como la película más taquillera del cineasta, al superar a Batman: el caballero de la noche asciende, del 2012, y Oppenheimer, del 2023.

En esta cinta, Nolan lleva al público por el viaje de Odiseo después de la guerra de Troya, cuando deberá enfrentar diversos retos en su intento por regresar a Ítaca y reunirse con su esposa e hijos, además de recuperar su trono.

Este domingo se confirmó que La Odisea ha recaudado hasta la fecha US$1,104 millones en todo el mundo, con lo que superó la marca de US$1,085 millones alcanzada por Batman: el caballero de la noche asciende, según detalla The Hollywood Reporter.

Otro de los logros de la película fue su recaudación en la taquilla mundial de IMAX, que alcanzó US$289.3 millones, cifra que la ha convertido en el estreno en IMAX más taquillero, resalta The Hollywood Reporter.

Asimismo, el medio destaca que La Odisea se ha consolidado entre las cinco películas más exitosas del 2026 que han superado los mil millones de dólares, junto con Spider-Man: Brand New Day, Toy Story 5, Super Mario Galaxy Movie y Michael.

Con este éxito, Christopher Nolan se proyecta como uno de los favoritos para los Óscar, a los que regresará después del éxito de Oppenheimer, producción con la que obtuvo siete estatuillas y destacó en categorías como mejor director y mejor película.

La Odisea: actores y trama

La cinta presenta una adaptación del poema clásico de Homero, The Odyssey, y ha sido aclamada por la crítica. La historia sigue el viaje de Odiseo (Matt Damon) después de la guerra de Troya, cuando emprende el regreso a casa para reclamar su trono y reunirse con su familia.

Luego de pelear durante 10 años, Odiseo deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, mares peligrosos, dioses, sirenas e incluso fenómenos naturales para llegar a casa, recorrido que le toma otros 10 años.

Mientras tanto, en el reino de Ítaca, Antínoo (Robert Pattinson) busca tomar el control ante la ausencia de Odiseo y desposar a Penélope (Anne Hathaway).

Junto a ellos participa un reparto que forma parte de esta historia que continúa en cines internacionales: