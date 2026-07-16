La Odisea: cómo Christopher Nolan adapta el poema de Homero en una película oscura para la gran pantalla

El entretenimiento y el cine de autor se fusionan en la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), una producción oscura en la que grandes estrellas del cine actual, desde Matt Damon hasta Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway, se ponen al servicio de la milenaria historia sobre el regreso del héroe a Ítaca.

Temas como el sacrificio, la memoria y la crisis de identidad, que Nolan ya abordó en cintas como Interestelar o Memento, son centrales en esta producción, que se estrenó este jueves 16 de julio en los cines de Guatemala y lo hará en todo el mundo el viernes 17.

Sus casi tres horas de duración relatan las historias mitológicas que Homero escribió —o que se le atribuyen— hace 2,800 años, las cuales se conjugan con una adaptación cinematográfica que lleva a reflexionar sobre los horrores y las secuelas de un conflicto armado.

Es la historia de un rey griego, interpretado por Matt Damon, que pasó 20 años lejos de la isla de Ítaca: primero, una década en el asedio de Troya y, después, un viaje lleno de aventuras, durante el cual se enfrenta a monstruos nacidos de los dioses mientras lo corroen la culpa y el duelo.

Envolvente, como el relato de un aedo —a quien interpreta aquí el rapero Travis Scott—, la película es bastante fiel a los principales episodios o cantos de La Odisea, aunque actualiza aspectos como el lenguaje. Por ejemplo, Telémaco, encarnado por Tom Holland, llama "mamá" y "papá" a Penélope y Odiseo.

Así, es más la economía que la huida de Helena con Paris lo que provoca la guerra, y es el hartazgo de la violencia, y no los vientos de Poseidón, lo que lleva a Odiseo a tomar un camino que retrasará otra década su regreso a casa.

El detestable Antinoo es uno de los antihéroes, junto con el oscuro, parricida y enmascarado Agamenón, a quien Odiseo debe obediencia, pero que, en otra licencia de Nolan, cuestiona. El británico Robert Pattinson interpreta al principal pretendiente de Penélope con una actuación llena de matices.

La película da voz y criterio propios a los personajes femeninos, algo que ya ocurre en el poema original, con Anne Hathaway como una Penélope más estratega que sumisa y una Helena, interpretada por Lupita Nyong'o, que se rebela contra la violencia de los hombres. Zendaya, como Atenea; Charlize Theron, como Calipso, y Samantha Morton, como Circe, son otras piezas clave para guiar al héroe.

Al director se le ha tachado de "woke" (consciente de las injusticias sociales), tanto por utilizar a algunos actores de ascendencia étnica distinta de la europea como por dar un papel al actor trans Elliot Page como el guerrero Sinón, quien engañó a los troyanos. Aunque, en realidad, en la propia Odisea aparece un personaje de género fluido, el adivino Tiresias, con una importancia menor en la pantalla.

Presupuesto millonario

Este poema épico contiene varias de las historias que, según Jorge Luis Borges, son las únicas que se llevan siglos narrando: la ciudad sitiada y defendida por hombres valientes, el regreso, la búsqueda y el sacrificio de un dios. Pero, además, su propia estructura no lineal hizo "sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción" al director londinense de 55 años.

"Intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado", explicó Nolan en una entrevista con EFE.

A Nolan le gusta filmar en escenarios naturales y, tras el éxito de Oppenheimer, Universal Pictures no puso reparos a un presupuesto estimado en US$250 millones (casi dos mil millones de quetzales) para la adaptación cinematográfica.

Impresionantes escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos acogen tanto las batallas y penurias como los aspectos más sobrenaturales y terroríficos del poema épico que fundó la literatura occidental.

Esta es, además, la primera superproducción en utilizar cámaras IMAX con película de 70 milímetros, el doble del formato estándar, y está concebida para proyectarse de manera óptima en un tipo de salas muy escasas, pues apenas 40 en el mundo pueden hacerlo, repartidas entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica, Francia y República Checa.

No obstante, este retrato de la pequeñez humana frente al designio de los dioses podrá disfrutarse de un modo ligeramente menos perfecto en el resto del mundo.