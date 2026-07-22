La Odisea: Elon Musk anuncia una película con IA tras criticar la versión de Christopher Nolan

Tras meses de críticas y cuestionamientos contra La Odisea, de Christopher Nolan, el empresario Elon Musk anunció que podrá desarrollar una película aún más exacta y fiel al poema de Homero gracias a su plataforma de inteligencia artificial.

Este miércoles 22 de julio, el polémico empresario publicó en su cuenta de X un cortometraje de unos tres minutos generado con inteligencia artificial por un usuario de esa red social.

"Antes de que termine este año, Grok Imagine hará un largometraje de La Odisea que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero", escribió Musk al compartir las imágenes.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por todos los internautas. The Mirror recopiló algunas reacciones en las que se pone en duda la fidelidad de la producción e, incluso, se rechaza.

"¿Históricamente exacta? Sabes que es un poema mitológico, ¿verdad?", escribió uno de ellos. "No, gracias. La gente quiere actores reales. Usen la inteligencia artificial para ayudar a la humanidad, no para entretenernos", comentó otro usuario.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, llegó a los cines de todo el mundo el viernes 17 de julio del 2026. Sin embargo, Musk manifestó su decepción incluso antes del estreno.

El magnate cuestionó reiteradamente el reparto del largometraje, especialmente por incluir a Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya y Clitemnestra.

"Chris Nolan es un racista antiblancos", publicó en marzo pasado, según recordó la revista Variety, cuando también aseguró que el cineasta eligió a Nyong’o para asegurarse un Premio Óscar.

Las imágenes compartidas en X muestran a actores de tez blanca, por lo que medios internacionales señalan que ese sería el reparto que el empresario buscaría incluir en una producción creada con inteligencia artificial.