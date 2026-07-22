La Odisea: Elon Musk anuncia una película con IA tras criticar la versión de Christopher Nolan

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La Odisea: Elon Musk anuncia una película con IA tras criticar la versión de Christopher Nolan

El empresario Elon Musk prometió crear una película de “La Odisea” con inteligencia artificial que, según afirmó, será más fiel al poema de Homero.

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La Odisea: Elon Musk anuncia una película con IA tras criticar la versión de Christopher Nolan

Elon Musk prometió crear una versión de "La Odisea" más fiel al poema de Homero que la de Cristopher Nolan. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

Tras meses de críticas y cuestionamientos contra La Odisea, de Christopher Nolan, el empresario Elon Musk anunció que podrá desarrollar una película aún más exacta y fiel al poema de Homero gracias a su plataforma de inteligencia artificial.

Este miércoles 22 de julio, el polémico empresario publicó en su cuenta de X un cortometraje de unos tres minutos generado con inteligencia artificial por un usuario de esa red social.

"Antes de que termine este año, Grok Imagine hará un largometraje de La Odisea que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero", escribió Musk al compartir las imágenes.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por todos los internautas. The Mirror recopiló algunas reacciones en las que se pone en duda la fidelidad de la producción e, incluso, se rechaza.

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Captura de video tomada de una publicación en la cuenta oficial en X @Nasdaq que muestra al magnate Elon Musk hablando durante la salida a la bolsa de su compañía SpaceX. Musk asegura este viernes, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX, que debuta en los parqués, busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar". (Foto Prensa Libre: EFE/ @Nasdaq).

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"¿Históricamente exacta? Sabes que es un poema mitológico, ¿verdad?", escribió uno de ellos. "No, gracias. La gente quiere actores reales. Usen la inteligencia artificial para ayudar a la humanidad, no para entretenernos", comentó otro usuario.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, llegó a los cines de todo el mundo el viernes 17 de julio del 2026. Sin embargo, Musk manifestó su decepción incluso antes del estreno.

El magnate cuestionó reiteradamente el reparto del largometraje, especialmente por incluir a Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya y Clitemnestra.

"Chris Nolan es un racista antiblancos", publicó en marzo pasado, según recordó la revista Variety, cuando también aseguró que el cineasta eligió a Nyong’o para asegurarse un Premio Óscar.

Las imágenes compartidas en X muestran a actores de tez blanca, por lo que medios internacionales señalan que ese sería el reparto que el empresario buscaría incluir en una producción creada con inteligencia artificial.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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