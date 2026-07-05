Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en julio del 2026, según Forbes

Desde 1987 la revista Fobres da seguimiento a las fortunas de los multimillonarios y recientemente publicó la actualización a julio de 2026.

La principal novedad es que, por primera vez en la historia, una persona superó el billón de dólares (un trillón, según la nomenclatura estadounidense) de patrimonio neto.

Según el corte efectuado por la publicación al 1 de julio, a la medianoche, nueve de los diez integrantes del listado redujeron su patrimonio durante el último mes, debido a una venta masiva de acciones tecnológicas que golpeó con fuerza al índice Nasdaq.

El top 10 de las mayores fortunas del mundo

Elon Musk – US$1.053 billones. El empresario, al frente de Tesla y SpaceX, se convirtió en el primer trillonario de la historia, luego de que SpaceX debutó en la bolsa Nasdaq. Su participación accionaria en la compañía aeroespacial, sumada a la que posee en Tesla, impulsó su fortuna en cerca de USD 218 mil millones en apenas 30 días. Larry Page – US$291 mil millones. El cofundador de Google mantuvo el segundo puesto, pese a una baja cercana a US$18 mil millones, asociada con la caída de las acciones de Alphabet, empresa matriz de la compañía. Sergey Brin – US$269 mil millones. El también cofundador de Google conservó el tercer lugar, aunque su patrimonio se redujo en alrededor de USD 16 mil millones por el mismo motivo que afectó a Page. Jeff Bezos – US$249 mil millones. El fundador de Amazon retuvo la cuarta posición, a pesar de una disminución de unos US$28 mil millones, vinculada al retroceso de las acciones de la compañía. Michael Dell – US$235 mil millones. El empresario tecnológico avanzó un puesto en el listado, con una baja moderada de US$9 mil millones, influida por el comportamiento mixto de Dell Technologies y Broadcom. Mark Zuckerberg – US$194 mil millones. El fundador de Meta también ascendió un puesto, pese a una reducción de US$24 mil millones en su patrimonio por la caída de las acciones de la compañía. Larry Ellison – US$192 mil millones. El cofundador de Oracle sufrió el mayor retroceso del mes: perdió unos US$84 mil millones tras el desplome de las acciones de la empresa, lo que lo hizo descender varios puestos, luego de haber sido brevemente la segunda persona más rica del mundo semanas antes. Jensen Huang – US$173 mil millones. El fundador de la empresa de semiconductores e inteligencia artificial se mantuvo en el octavo puesto, con una leve baja de US$9 mil millones. Bernard Arnault – US$147.9 mil millones. El empresario francés, al frente del conglomerado de lujo LVMH, fue el único integrante del listado, además de Musk, cuya fortuna no sufrió variaciones. Continúa siendo el único miembro no estadounidense del grupo. Warren Buffett – US$147.8 mil millones. El inversionista regresó al top 10 tras permanecer tres meses fuera del listado, impulsado por un repunte del 5% en las acciones de Berkshire Hathaway, la compañía que dirigió hasta su retiro como director ejecutivo a finales del año pasado.

Turin (Italy), 03/10/2025.- Amazon founder Jeff Bezos attends Italian Tech Week 2025 at OGR in Turin, Italy, 03 October 2025. (Italia) EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Movimientos y salidas del listado

El cambio más significativo respecto del mes anterior fue la salida de Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, quien ocupaba el décimo lugar en junio, con una fortuna de USD 141 mil millones. Una caída del 17% en las acciones de la tecnológica lo hizo retroceder hasta el puesto 15, con un patrimonio estimado en USD 121 mil millones.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, no forma parte del top 10 desde octubre del 2024, luego de que Forbes ajustó su patrimonio tras obtener nueva información financiera. Actualmente ocupa el puesto 19 del listado general, con una fortuna estimada en USD 106 mil millones.

En conjunto, las diez mayores fortunas del mundo suman USD 2.951 billones, un incremento de USD 37 mil millones respecto del mes anterior, impulsado casi en su totalidad por el aumento patrimonial de Musk.

Quién es la mujer más rica del mundo

Fuera del top 10, que en julio estuvo compuesto exclusivamente por hombres, la mujer con mayor fortuna del planeta es Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Forbes estimó su patrimonio en USD 121 mil millones, lo que la ubica en el puesto 16 del listado general. Su fortuna proviene, principalmente, de su participación accionaria en la cadena minorista, heredada de su padre.

En marzo del 2026, la revista contabilizó 3,428 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares en su lista anual. Debido a la fluctuación diaria de los mercados bursátiles, los patrimonios de los multimillonarios pueden variar de un día para otro.