“La oscilación de un péndulo que sueña”: la exposición con la que Marlov Barrios celebra 25 años de trayectoria

La exposición La oscilación de un péndulo que sueña, con la que el artista Marlov Barrios (Guatemala, 1980) celebra sus 25 años de trayectoria en Punto D Contemporáneo, recorre diversas etapas de la evolución del creador, quien es uno de los más notables representantes del arte visual guatemalteco del siglo XXI.

“Celebramos 25 años de trayectoria de Marlov Barrios con una exposición individual que reúne tintas, pinturas, grabados, collages e instalaciones. Es una muestra que recorre la vida, la memoria y los ciclos a través del lenguaje poético y la gran técnica que caracterizan su obra”, señala David Urbina, curador y museógrafo del espacio cultural que abre sus puertas para este tributo especial.

“Su inmensurable obra abarca 25 años de constancia en todas las alquimias del talento: arquitectura, dibujo, pintura, escultura, mural, collage, mix media, música y poesía”, destaca el poeta narrador y cronista Pablo Bromo, en la reseña de la muestra.

Autorretrato en El Eje del Cosmos, de Marlov Barrios. (Foto Prensa Libre: Cortesía Punto D Contemporáneo)

En cuanto a la nueva exposición, Bromo subraya: “Todo lo que brilla acá es un registro. Obra viva in situ… En cada textura, color y forma se celebra la vida, la muerte, la adversidad y el triunfo. Hay trazos que hacen reminiscencia a la ansiedad, la incertidumbre, el dolor, la vulnerabilidad, los ciclos y la naturaleza en todos sus procesos”.

Multidisciplinario y creativo

Marlov Barrios estudió arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en México.

Fue cofundador del grupo artístico La Torana con el que participó en la Trienal del Caribe y la Bienal de Pontevedra en España. También fue cofundador del Taller Experimental de Gráfica de Guatemala (TEGG) y del espacio de arte contemporáneo La Ruleta.

Entre sus más destacadas muestras artísticas se cuentan Mimesis (2019): Intervención mural efímera de gran formato en la Sala Asturias de la Maison de l'Amérique Latine en París, Francia; La estación transparente del deseo (2021): Intervención arquitectónica y pictórica inspirada en el Popol Vuh y la cosmovisión maya.

Estación trasparente del deseo, de Marlov Barrios. (Foto Prensa Libre: Cortesía Punto D Contemporáneo)

Marlov no solo se expresa a través del arte visual, y así lo evidenció en 2023 con Exploración sonora, que fue el lanzamiento de su faceta musical con composiciones inspiradas en grabaciones realizadas en Atitlán, la Antigua Guatemala y la capital. En 2026, dio a conocer Los Cenotafios (2026), que es descrita como “la presentación de su ambiciosa experiencia inmersiva y multidisciplinaria que fusiona artes visuales, poesía y música", en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

Entre las exposiciones individuales que ha tenido se encuentran las realizadas en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México y Francia. Algunos de sus reconocimientos son: Glifo de Oro con La Torana en la XVI Bienal de Arte Paiz (Guatemala, 2008); Glifo de Plata, en la categoría Artistas Invitados de la XV Bienal de Arte Paiz (Guatemala, 2006); y Mención al grabador menor de 30 años en el Primer Salón Nacional del Grabado (Guatemala, 2005). Recibió el Primer Premio en el Segundo Salón Nacional del Grabado (Guatemala, 2008).

En 2013 publicó Palpitaciones, su primer libro de artista en colaboración con Dinamitalibrosarte y Editorial Germinal, de Costa Rica. Fue co curador por Guatemala en la X Bienal Centroamericana, realizada en San José Costa Rica (2016). En el 2019 publicó su primer poemario, Espectros, con Ediciones Bizarras, de Guatemala. Ha publicado dos álbumes de estudio: Manjar Profano (2023) y Cardiotomía (2026).

Fechas

Del 22 de agosto al 26 de septiembre de 2026

Horarios de visita

De lunes a viernes de 11 a 18:30 horas, y sábados de 11 a 17 horas

Visitas guiadas

Sábados a las 12:30 horas

Correo electrónico

arteguateuno@gmail.com

Redes sociales

Instagram: PuntoDcontemporaneo

Admisión

Libre

Lugar

Espacio Punto D Contemporáneo, Pent-house Edificio ELMA, 8ª calle 6-06 zona 1

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