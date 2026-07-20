La petición de Inés García a Lamine Yamal para la Copa del Mundo y cómo celebró la pareja el triunfo de España en el Mundial 2026

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La petición de Inés García a Lamine Yamal para la Copa del Mundo y cómo celebró la pareja el triunfo de España en el Mundial 2026

La Roja consiguió su segunda Copa del Mundo con figuras como Lamine Yamal en su equipo, pero fue su novia, Inés García, quien captó la atención por una petición particular relacionada con la final.

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EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Lamine Yamal of Spain reacts after a free kick during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

Lamine Yamal, de España, reacciona tras un tiro libre durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La modelo y creadora de contenido española Inés García captó la atención luego de que se reveló una petición que hizo a su novio: que llevara a España a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Días antes de la final, la creadora de contenido, que supera los 3.1 millones de seguidores en Instagram, le pidió a Yamal que llevara a España hasta el partido decisivo, pues quería presenciar el espectáculo del medio tiempo del Mundial 2026.

La petición se debía a que deseaba ver en vivo a uno de sus artistas favoritos, Justin Bieber. Después de que se confirmó la participación del cantante en el espectáculo del medio tiempo, la creadora de contenido publicó: «Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final».

Finalmente, La Roja disputó el título contra Argentina y la selección española se consagró campeona al conquistar su segunda Copa del Mundo.

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En la final de la Copa Mundial de la FIFA, la influencer pudo disfrutar del espectáculo del medio tiempo, en el que Justin Bieber interpretó Everything Hallelujah, actuación con la que sorprendió al público.

Asimismo, la modelo participó en la celebración de La Roja junto con su novio, Lamine Yamal, en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde se tomó diversas fotografías con el jugador.

En las imágenes de la celebración se observa a Inés García abrazando al futbolista. En un carrusel de fotografías compartido en Instagram mostró cómo sostenía la Copa del Mundo junto con Yamal.

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El jugador también celebró con su madre y su hermano menor, tras consolidarse como una de las figuras que llevaron a La Roja a conquistar el título mundial.

Durante el torneo, Inés García estuvo pendiente de la actuación de su novio y siguió cada uno de sus partidos. Además, compartió este mensaje en Instagram: "Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor. Eres campeón del mundo".

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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