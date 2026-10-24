Escenario
La Procesión de las Ánimas: la leyenda de los muertos que vuelven a caminar de noche
Velas, figuras encapuchadas y una procesión silenciosa, los antiguos pobladores tenían una advertencia: nunca aceptes nada de quienes marchan en ella.
Hay procesiones que anuncian su llegada con música y campanas.
Esta no.
Solo se escuchan pasos.
Según antiguas historias, algunas madrugadas aparece una larga fila de figuras cubiertas con túnicas oscuras.
Caminan lentamente.
Cada una lleva una vela.
Nadie conversa.
Nadie levanta el rostro.
Y no deberían estar allí.
Son las ánimas.
Almas que, según la leyenda, recorren las calles mientras los vivos duermen.
Los antiguos advertían que no había que acercarse.
Mucho menos interrumpir su recorrido.
Pero la curiosidad siempre ha sido enemiga del miedo.
En nuestra historia, una niña decide mirar la procesión desde su casa.
Entonces sucede algo inesperado.
Una de las figuras abandona la fila.
Se acerca.
Y extiende la mano.
Lleva algo para ella.
La niña lo acepta.
Solo hasta la mañana siguiente descubrirá que aquello que recibió durante la noche no era exactamente lo que parecía.
¿Qué le entregó el ánima?
¿Y por qué nunca se debe aceptar nada de una procesión de muertos?
El cuentacuentos
- Nombre: Víctor Paz Juárez
- Trayectoria: Locutor y cuentacuentos con 17 años de experiencia
- Dato destacado: Ha participado en festivales de narración en países como Colombia y España
- Redes sociales: @vicocuentos
Serie Leyendas de Guatemala
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.
No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.