Escenario
“La Suite del Plaza”: La icónica comedia de Neil Simon se presentará en Guatemala durante una corta temporada
Una de las obras que estuvo en Broadway llega a Guatemala para celebrar los 90 años del Teatro Lux.
La icónica comedia de Neil Simon, "La Suite del Plaza", se presenta en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Saravandah Producciones)
Saravandah Producciones, una productora de teatro profesional enfocada en el crecimiento de las artes escénicas en Guatemala, promueve La Suite del Plaza, una comedia de Neil Simon que estuvo en Broadway con Sarah Jessica Parker y Mathew Broderick.
“El Lux está cumpliendo 90 años y queremos celebrarlo con todos ustedes porque después de tanto tiempo su escenario sigue activo con las mejores producciones”, indicó Saravandah Producciones.
La obra dirigida por Patricia Rosenberg y protagonizada por Érick Frías y Andrea Menes, presentará en el país y de acuerdo con la producción, abordará el humor inteligente, la nostalgia y situaciones tan absurdas como reales, donde una habitación se convierte en testigo de amores, crisis y encuentros inesperados.
Fecha
La obra se presentará los días siguientes:
- Jueves 12 de marzo del 2026
- Viernes 13 de marzo del 2026
- Sábado 14 de marzo del 2026
- Jueves 19 de marzo del 2026
- Viernes 20 de marzo del 2026
Hora
Todas las presentaciones están previstas para las 20 horas.
Lugar
Teatro Lux, 6a. Avenida, 11-02, zona 1 de la capital.
Precios y localidades
- Preventa - Q125 + Q20 fee = Q145
- Taquilla - Q175 + Q20 fee = Q195
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento