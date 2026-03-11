“La Suite del Plaza”: La icónica comedia de Neil Simon se presentará en Guatemala durante una corta temporada

Saravandah Producciones, una productora de teatro profesional enfocada en el crecimiento de las artes escénicas en Guatemala, promueve La Suite del Plaza, una comedia de Neil Simon que estuvo en Broadway con Sarah Jessica Parker y Mathew Broderick.

“El Lux está cumpliendo 90 años y queremos celebrarlo con todos ustedes porque después de tanto tiempo su escenario sigue activo con las mejores producciones”, indicó Saravandah Producciones.

La obra dirigida por Patricia Rosenberg y protagonizada por Érick Frías y Andrea Menes, presentará en el país y de acuerdo con la producción, abordará el humor inteligente, la nostalgia y situaciones tan absurdas como reales, donde una habitación se convierte en testigo de amores, crisis y encuentros inesperados.

Fecha

La obra se presentará los días siguientes:

Jueves 12 de marzo del 2026

Viernes 13 de marzo del 2026

Sábado 14 de marzo del 2026

Jueves 19 de marzo del 2026

Viernes 20 de marzo del 2026

Hora

Todas las presentaciones están previstas para las 20 horas.

Lugar

Teatro Lux, 6a. Avenida, 11-02, zona 1 de la capital.

Precios y localidades

Preventa - Q125 + Q20 fee = Q145

Taquilla - Q175 + Q20 fee = Q195

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.

