La última entrevista de Michael Madsen en la que recordó anécdotas con Johnny Depp, Alec Baldwin y su papel en “Liberen a Willy”

El mundo del cine perdió recientemente a uno de sus actores más emblemáticos: el pasado 3 de julio falleció Michael Madsen, a los 67 años, tras sufrir un paro cardíaco en su residencia de Malibú.

Solo días antes de su muerte, el intérprete de Reservoir Dogs y Kill Bill concedió la que sería su última entrevista en el pódcast One Bad Movie, conducido por Stephen Baldwin.

La conversación inició con Madsen admirando la colección de carteles cinematográficos del estudio de Baldwin. Con evidente melancolía, el veterano actor recordó su propia colección, perdida durante el devastador incendio de Woolsey, en el 2018, que arrasó su casa en Malibú.

Cuando Baldwin le preguntó por sus actividades recientes, Madsen respondió con su característico humor negro: “Solo tratando de mantenerme empleado”.

Uno de los momentos más memorables de la entrevista ocurrió cuando Stephen decidió llamar a su hermano Alec Baldwin para rememorar su experiencia compartida en el rodaje de The Getaway (1994), donde actuaron junto a Kim Basinger, entonces esposa de Alec.

La llamada desató una serie de anécdotas cargadas de humor y complicidad entre los veteranos actores. Madsen y los hermanos Baldwin intercambiaron historias sobre travesuras en el set, incluidas referencias a actividades sospechosas en los baños durante el rodaje.

La entrevista también reveló aspectos menos conocidos de la carrera de Madsen, particularmente su experiencia en Donnie Brasco (1997), donde compartió créditos con Al Pacino y Johnny Depp.

El actor recordó una peculiar audición en Nueva York con Pacino que duró apenas siete minutos. Cuando Madsen intentó discutir su papel, Pacino lo interrumpió con las palabras: “Yo me quedo con todos los personajes”.

Sin embargo, fueron sus comentarios sobre Johnny Depp los que generaron mayor controversia. Madsen no ocultó su opinión sobre el protagonista de Piratas del Caribe: “No era terrible, era simplemente aburrido. Tenía una falta de vida que no podía comprender”.

El actor también reveló una broma que él y otros compañeros hicieron a Depp en el set: lo encerraron en su camerino con una rata de cuerda, lo que podría haber originado tensión entre ambos.

La curiosa anécdota sobre Liberen a Willy

Durante la conversación, Madsen reflexionó sobre uno de sus papeles más inesperados: el del padre adoptivo en Liberen a Willy (1993). Confesó su inicial desconcierto al recibir el guion, convencido de que su personaje tendría un giro siniestro.

“Cuando recibí el guion de Liberen a Willy, no entendía por qué me querían como padre”, admitió. “Pensé que debía de haber algo en el guion que no me habían contado, como que haría algo muy malo en algún momento, pensé que iba a hacer daño al niño o cortarle la aleta a Willy o algo así” continuó.

“Estaba convencido de que me habían engañado para ser el padre y no decirme que iba a hacer alguna crueldad. Recuerdo estar muy preocupado e ir a ver al director, Simon Winter, que me dijo que no, que pensaban que sería una gran figura paterna porque tenía un toque especial”

La sospecha del actor se debía a su reciente trabajo en Reservoir Dogs, donde había interpretado al sádico Mr. Blonde. Sin embargo, pronto comprendió que los productores lo buscaban como una figura paterna genuina. Winter en ese momento le comentó que lo habían escogido porque él tenía cierta ventaja. Madsen no entendió lo que eso significaba así que acudió con Lauren Shuler Donner la productora de la película y ella le contestó que "el sí tenía una ventaja y que no iba lastimar ni a Willy ni al niño, lo que tranquilizó al actor.

"Entonces seré un buen tipo y un buen padre", finalizó Madsen la anécdota entre risas.

La entrevista concluyó con un emotivo reconocimiento de Alec Baldwin, quien calificó a Madsen como “el mejor actor de todos los tiempos”, comentario que Stephen Baldwin secundó sin dudar.

La carrera de Michael Madsen en el cine

Madsen nació el 25 de septiembre de 1957, y construyó una sólida carrera en el mundo del cine. A lo largo de los años, formó parte de reconocidas películas como Sin City, The Hateful Eight, The Doors, Once Upon a Time in... Hollywood, Thelma & Louise y Donnie Brasco, por mencionar algunas. Varios de estos títulos fueron dirigidos por Quentin Tarantino, con quien trabajó en múltiples ocasiones.