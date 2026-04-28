“La última palabra”: La obra que explora el existencialismo humano desde los miedos y anhelos

La actriz guatemalteca Brenda Santizo promueve el arte en el país y durante más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, continúa creando espacios para enaltecer el talento nacional.

La también productora y directora de teatro, ha participado en más de 70 obras y con su creatividad, ha obtenido distintos reconocimientos y su trabajo se ha presentado en distintos recintos culturales.

En la actualidad promociona La última palabra, una obra qué, según explicó, conecta al espectador con todos aspectos de su vida y recuerda que todas las personas sienten miedo, inseguridad y dolor, en diferentes momentos de la vida. Además, indicó que es bueno transitar por esos sentimientos, que hacen darle valor a lo que realmente suma y ayuda a ser más humanos.

“En lugar de intentar cumplir con ideales inalcanzables, debemos aprender a valorar nuestra autenticidad y valorar nuestras emociones, por incómodas que sean. Frecuentemente se desvaloriza la inteligencia emocional, pero es importante para el crecimiento personal y funcional del ser humano”, afirmó Santizo.

Sinopsis

La última palabra es una obra original de teatro post moderno, que muestra el existencialismo del ser humano, a través de sus miedos, anhelos, y lo compleja que es la interacción humana. El montaje historia invita al espectador a analizar y valorar lo que realmente vale la pena.

La obra es una combinación de teatro, danza contemporánea, movimientos sincrónicos en un texto de teatro post moderno que busca generar en el público, el análisis y la reflexión.

La obra "La última palabra" está en temporada en Guatemala, del 2 al 30 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Brenda Santizo)

De acuerdo con Santizo, el teatro post moderno plantea preguntas en lugar de dar respuestas y deja al espectador una serie de posibilidades que dependen de su propia perspectiva.

“Este tipo de teatro hereda técnicas procedentes de la danza contemporánea, además plantea la corporalidad autosuficiente de sus elementos. A través de este tipo de temáticas abrimos un espacio para abordar temas complejos como el amor propio, y exponiendo que aceptar que no estamos bien en ciertos momentos, no es un signo de debilidad, al contrario, es un acto de valentía y de autocuidado”, agregó.

Elenco

Luis Ixcoy

Holdy Salazar

Jenny Castillo

Ulises Chuc (Cello)

Fernando José León Alvarez (Cello)

Fecha

La última palabra tendrá una temporada del 2 al 30 de mayo del 2026.

Hora

Viernes: 20 horas

Sábado: 20 horas

Lugar

Salón Tras Bastidores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

Admisión: Q100

Venta de entradas

Los boletos los podrá adquirir en preventa a través de WhatsApp al número 4151-7752

También podrá comprar en la taquilla.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.