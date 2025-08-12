“La última palabra”: una obra que mezcla teatro y danza para explorar el existencialismo humano

“Somos perfectos siendo imperfectos” es el mensaje que la agrupación profundiza a través del teatro posmoderno en su nueva puesta en escena La última palabra, una obra que fusiona la actuación con la danza contemporánea y los movimientos sincrónicos en un texto de corte posmoderno. Con esta propuesta buscan profundizar en el existencialismo del ser humano y en las dudas planteadas a lo largo de la vida.

A través de sentimientos como el miedo, los anhelos y la complejidad de la interacción humana, la obra invita al espectador a un viaje reflexivo sobre el valor de las cosas importantes en la vida, más allá de lo que impone la sociedad.

Por medio de su personaje, la puesta en escena inspira a valorar la vida y a disfrutar cada momento, ya que, aunque al principio se tema intentar algo nuevo, no se sabe cuándo será la última vez. Con un trasfondo que llama a tomar conciencia del valor de las personas antes de que ocurra la última conversación, abrazo, beso o despedida, la obra promete conmover profundamente al espectador.

La última palabra también aborda elementos de la psicología, al abrir un espacio para tratar temas complejos como el amor propio: ese que reconoce y acepta que no siempre se está bien, que sabe cuándo se necesita ayuda y entiende que pedirla no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado.

La obra, escrita por Brenda Santizo, cuenta con las actuaciones de Jeny Castillo, Luis Ixcoy, Holdy Salazar y Ulises Chuc, elenco con el cual se navegará por las emociones del existencialismo.

Fecha:

Sábado 16 de agosto

Hora:

19 horas (inicio puntual)

Lugar:

Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua Guatemala

Precios y localidades:

Entrada libre hasta completar aforo.

*Con información de María Alejandra Guzmán