Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija: así la llamaron

Es oficial: Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres. La pareja tuvo una hija que ya tiene tres meses y recibió el nombre de Rose Bean Polansky.

La cantante y el empresario estadounidenses fueron captados el pasado 11 de septiembre cargando a una bebé, sin que se conocieran más detalles. Sin embargo, la duda fue resuelta y se confirmó que se trata de su hija.

Según un certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la pequeña Rose Bean nació el 9 de junio del 2026, a las 23.19 horas, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, hospital que ha atendido los partos de otras celebridades.

El medio estadounidense también detalló que, tras el fin de su gira Mayhem Ball, en abril, y el nacimiento de la bebé, en junio, la pareja ha pasado tiempo en California, lejos de la atención mediática.

Una fuente citada por People asegura que Gaga y Polansky se tomaron un tiempo libre del trabajo para estar con su hija y que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres”.

La revista también intenta descifrar el significado del nombre de la pequeña Rose Bean y señala que el primero podría tener relación con una gran rosa que Gaga tiene tatuada en la espalda y que conmemora su interpretación de “La Vie En Rose” en A Star Is Born.

El segundo nombre, según People, podría estar inspirado en Carl Bean, cantante y activista que tuvo influencia en el mensaje que la artista llevó a Born This Way.

Gaga y Polansky se conocieron en el 2020, poco antes de que comenzara la pandemia del Covid-19. Después de cuatro años de relación, la pareja se comprometió en el 2024 y, ahora, se convirtieron en padres de su primera hija.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, había expresado públicamente en octubre y noviembre del 2025 que “ser madre es lo que más quiero” y que su “próximo papel protagonista” sería la maternidad.