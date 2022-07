Las grandes sorpresas de Marvel en el penúltimo día del San Diego Comic-Con 2022

A lo largo de las jornadas, los representantes de los estudios se colocaron frente al público y la prensa y bajo una gran pantalla revelaron distintas noticias sobre los estrenos más interesantes por venir.

El evento de este año inició el jueves 21 de julio y concluirá el domingo 24 de julio. A lo largo del penúltimo día de la Comic-Con 2022 se revelaron distintas noticias que emocionaron a las audiencias de todo el mundo debido a varias secuelas, o historias que muchos no imaginaban.

Estas son algunas de las novedades que el público de todo el mundo podrá conocer sobre películas, series y programas tanto de acción como fantasía, a partir de este año; especialmente de Marvel, estudio que ha generado mucho interés entre las audiencias de todo el mundo durante los últimos años debido a su gran oferta narrativa.

Los multiversos de superhéroes y villanos emocionan a cualquiera y durante Comic-Con San Diego 2022 no hubo excepción.

La productora anunció la Fase 5 de su universo con más de 10 títulos nuevos, y sorprendió que habrán dos nuevas películas de Avengers (Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars).

Estos son los títulos con las fechas más importantes que deben atender los fanáticos:

Asimismo, el estudio reveló avances sobre algunas historias llevadas a la pantalla grande como Wakanda Forever, que se presenta como una extensión de la historia de Pantera Negra:

Otra de las noticias que destacó fue el nuevo tráiler oficial de She Hulk, la pareja de Hulk. Esta producción cuenta con la distribución y apoyo de Disney+ que ha sido gran aliado de Marvel durante los últimos dos años.

Dentro de la misma dinámica destaca I Am Groot, una producción que sigue la historia de uno de los superhéroes más enternecedores de Marvel. La propuesta será presentada en Disney+ mediante cinco cortometrajes donde Groot seguirá robando la atención del público.

Además de los vídeos mostrados durante la Comic-Con, los representantes de Marvel compartieron algunos adelantos en imágenes de otros superhéroes como Ant-Man. De esta versión gráfica destacó la secuela Quantumania:

1ST look at ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA! Poster I illustrated for @MarvelStudios @Comic_Con Honored to work again w/ @MrPeytonReed #PaulRudd @EvangelineLilly & 1st time Cassie @kathrynnewton & KANG #JonathanMajors #antmanandthewaspquantumania #Quantumania #antmanwasp #kang pic.twitter.com/Mf8tL3wg6w

— Andy Park SDCC 4604 (@andyparkart) July 23, 2022