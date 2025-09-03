Lectura de poesía y micrófono abierto “La Ruleteca”: Fecha, hora y otros detalles de este evento en Guatemala

La poesía nace para ser compartida, pues es el vehículo ideal para transmitir pensamientos y emociones. La Ruleteca es un espacio donde los poetas pueden coincidir y dar a conocer sus propuestas literarias.

Durante el evento se podrá conocer más sobre la obra de dos escritoras guatemaltecas: Candy Ventura y Emily Luca. La actividad será moderada por Gerson González, según la publicación oficial del evento.

Además de deleitarse con los versos de las autoras invitadas, los asistentes podrán participar en dos dinámicas posteriores a la lectura de poesía. La primera consiste en leer un texto al azar de los libros de La Teca, proporcionado por los organizadores.

Posteriormente, quienes lo deseen podrán participar en el micrófono abierto y compartir su poesía con el público.

Fecha

Domingo 7 de septiembre de 2025

Hora

11.30 horas

Lugar

La Teca, 12 calle 6-25 "B" zona 1 capitalina

Precio

Entrada libre

Afiche oficial de la actividad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gerson González)

