Led Zeppelin transmitirá en línea su icónico concierto “Celebration Day”

La legendaria banda británica se une a los conciertos en línea y para consentir a sus seguidores alrededor del mundo que se encuentran en confinamiento transmitirán, por ocasión especial, el Celebration Day, un concierto histórico que marcó su reunión en el año 2007.

En 1980 la banda se separó tras la muerte de John Bonham, pero luego Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant decidieron reunirse nuevamente, con compañía de Jason, el hijo de John Bonham, para dar un concierto en honor a su amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun.

El concierto se llevó a cabo en diciembre de dicho año, en el O2 Arena de Londres, Inglaterra. Luego se lanzó físicamente en el 2012 y ocho años después será transmitido en línea, sin interrupciones, en calidad HD y de forma gratuita.

Led Zeppelin has partnered with @YouTube for an exclusive streaming event of ‘Celebration Day’, the concert film chronicling the band’s historic live 2007 performance.

Premieres this Sat. May 30, 8pm UK / 3pm ET / 12pm PT, on the Official Led Zeppelin YouTube channel. pic.twitter.com/BPg2tGdsm7

— Led Zeppelin (@ledzeppelin) May 27, 2020