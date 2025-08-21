Lego Fun Fest Guatemala 2025: Un evento que ofrece experiencia familiar e interactiva

La promotora CHP Guatemala confirmó recientemente que Lego Fun Fest regresará al país para ofrecer una experiencia interactiva, familiar y gigantesca.

“El Lego Fun Fest promete sorprender tanto a niños como a adultos, al combinar el juego libre con el diseño, la tecnología y la nostalgia, a través de escenarios temáticos y zonas diseñadas para construir, explorar y compartir”, dijo CHP.

Qué es el Lego Fun Fest

De acuerdo con la organización, el Lego Fun Fest es mucho más que una exhibición. Es una pausa a la rutina, un viaje a la infancia, y una excusa perfecta para conectar con sus seres queridos.

Con una superficie cuidadosamente diseñada y más de 15 estaciones temáticas, el Lego Fun Fest ofrecerá actividades inmersivas que van desde la construcción libre hasta zonas de juego digital, retos creativos y espacios pensados para que todos disfruten de la experiencia.

Según la organización, el Lego Fun Fest 2025 está diseñado para todas las generaciones y busca despertar la imaginación y conectar con esa parte creativa que vive en cada persona.

“Muchos adultos crecieron construyendo castillos, ciudades y naves espaciales con Lego, y ahora tendrán la oportunidad de revivir esa emoción en familia, explorando espacios que estimulan tanto la memoria como la imaginación”, indicaron.

“Esta exhibición no tiene edad, porque nunca se deja de imaginar. Todos fuimos niños que pasamos horas creando mundos. Hoy, ese universo vuelve a cobrar vida en tamaño real para explorarlo, tocarlo y vivirlo juntos”, agregaron.

Entre las principales atracciones se encuentran:

Zona de Construcción Libre: Un espacio lleno de ladrillos Lego donde niños, jóvenes y adultos pueden dar rienda suelta a su creatividad y construir todo lo que imaginen: desde edificios hasta criaturas fantásticas.

Un espacio lleno de ladrillos Lego donde niños, jóvenes y adultos pueden dar rienda suelta a su creatividad y construir todo lo que imaginen: desde edificios hasta criaturas fantásticas. Rampa de Carreras: Los visitantes podrán armar sus propios autos Lego y ponerlos a prueba en emocionantes pistas. Aquí compiten velocidad, diseño e ingenio. ¡Ideal para quienes aman los retos!

Los visitantes podrán armar sus propios autos Lego y ponerlos a prueba en emocionantes pistas. Aquí compiten velocidad, diseño e ingenio. ¡Ideal para quienes aman los retos! Mundos Temáticos Lego: Sumérgete en uno de los universos más queridos de la marca, como lo es Lego Ninjago, donde encontrarán pura acción ninja y desafíos, en los que te divertirás al máximo.

Sumérgete en uno de los universos más queridos de la marca, como lo es Lego Ninjago, donde encontrarán pura acción ninja y desafíos, en los que te divertirás al máximo. Zona Gamer Interactiva: Espacio equipado con pantallas táctiles, juegos Lego digitales y actividades interactivas para quienes aman la tecnología y los videojuegos.

Espacio equipado con pantallas táctiles, juegos Lego digitales y actividades interactivas para quienes aman la tecnología y los videojuegos. Esculturas Gigantes Lego: Sorpréndete con figuras enormes construidas 100% con ladrillos Lego. Desde personajes hasta monumentos, estas esculturas son el fondo perfecto para fotos épicas.

Área DUPLO: Un espacio seguro y suave pensado para niños pequeños (2 a 5 años), con bloques DUPLO de gran tamaño, juegos didácticos y estructuras adaptadas para su desarrollo.

Un espacio seguro y suave pensado para niños pequeños (2 a 5 años), con bloques DUPLO de gran tamaño, juegos didácticos y estructuras adaptadas para su desarrollo. Talleres Creativos: Actividades guiadas por instructores donde los visitantes pueden aprender técnicas de construcción, resolver retos o trabajar en equipo para lograr misiones divertidas.

Actividades guiadas por instructores donde los visitantes pueden aprender técnicas de construcción, resolver retos o trabajar en equipo para lograr misiones divertidas. Galería de arte : Una gran pared donde los visitantes pueden dejar su huella creativa escribiendo o dibujando con bloques Lego. Cada pieza representa una idea, un sueño o una meta construida entre todos.

Una gran pared donde los visitantes pueden dejar su huella creativa escribiendo o dibujando con bloques Lego. Cada pieza representa una idea, un sueño o una meta construida entre todos. Tienda oficial Lego: Un espacio lleno de sets, productos especiales, recuerdos del evento y todo lo que un verdadero fanático de Lego desea llevarse a casa.

Un espacio lleno de sets, productos especiales, recuerdos del evento y todo lo que un verdadero fanático de Lego desea llevarse a casa. Photobooths y recuerdos personalizados: Tómate fotos en escenarios temáticos, crea tu propio carnet Lego Fun Fest y llévate recuerdos únicos con tu nombre y creación impresa.

Fecha

A partir del viernes 12 de septiembre del 2025.

Horarios

Domingo a jueves: De 9 a 20 horas. (Último ingreso a las 19 horas)

De 9 a 20 horas. (Último ingreso a las 19 horas) Viernes y sábado: De 9 a 21 horas. (Último ingreso a las 20 horas)

De 9 a 21 horas. (Último ingreso a las 20 horas) Los Lunes permanecerá cerrado.

Lugar

Centro Comercial Miraflores, parqueo nivel 6.

Precios

Grupos de 4: Q300

Lego Pass: Q180 (Incluye ticket individual con un ingreso, 1 foto en la estación de photo opportunity, 1 licencia y fast pass en las actividades más concurridas).

Adultos: Q100

Niños y personas de la tercera edad: Q80

Photo Opportunity: Q60

Constructor Licence Q60

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de primerafila.shop

