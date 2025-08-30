El himno nacional fue aprobado mediante decreto del 28 de octubre de 1896, en el cual se dio a conocer la letra del poema ganador de un concurso convocado por el entonces presidente José María Reina Barrios, con motivo de la feria centroamericana.

El 19 de febrero de 1897, otro acuerdo oficial otorgó el triunfo a la música compuesta por el maestro Rafael Álvarez Ovalle, al considerarse adecuada para acompañar la letra.

Ganadores del concurso y autores:

Música : Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946), originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

: Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946), originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Letra: José Joaquín Palma (1844-1911), nacido en San Salvador de Bayamo, provincia de Oriente, Cuba.

Letra del Himno Nacional de Guatemala

¡Guatemala feliz...! que tus aras

no profane jamás el verdugo;

ni haya esclavos que laman el yugo

ni tiranos que escupan tu faz.



Si mañana tu suelo sagrado

lo amenaza invasión extranjera,

libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará.



CORO

Libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará;

que tu pueblo con ánima fiera

antes muerto que esclavo será.



De tus viejas y duras cadenas

tú forjaste con mano iracunda,

el arado que el suelo fecunda

y la espada que salva el honor.



Nuestros padres lucharon un día

encendidos en patrio ardimiento,

y lograron sin choque sangriento

colocarte en un trono de amor.



CORO

Y lograron sin choque sangriento

colocarte en un trono de amor,

que de patria en enérgico acento

dieron vida al ideal redentor.



Es tu enseña pedazo de cielo

en que prende una nube su albura,

y ¡ay de aquel que con ciega locura

sus colores pretenda manchar!



Pues tus hijos valientes y altivos,

que veneran la paz cual presea,

nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar.



CORO

Nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar,

que es tan sólo el honor su alma idea

y el altar de la patria su altar.



Recostada en el ande soberbio,

de dos mares al ruido sonoro,

bajo el ala de grana y de oro

te adormeces del bello quetzal.



Ave indiana que vive en tu escudo,

paladión que protege tu suelo;

¡ojalá que remonte su vuelo,

más que el cóndor y el águila real!



CORO

¡Ojalá que remonte su vuelo,

más que el cóndor y el águila real

y en sus alas levante hasta el cielo,

Guatemala, tu nombre inmortal!