“Leyendas de Guatemala”: obra de teatro que revive los espíritus de la tradición oral

La propuesta representa una inmersión en las leyendas guatemaltecas y un recorrido por la tradición oral transmitida de generación en generación en distintos rincones del país. EM Producciones celebra la cuarta edición de esta obra de teatro, donde cada espíritu cobrará forma.

Llena de misterios, la puesta en escena revive leyendas como Los penitentes de la Recolección, La Llorona, El Cadejo e incluso profundiza en mitos como La mariposa negra.

Según Eddy Mejía, escritor y director del montaje, las funciones se realizarán cada viernes e invitarán al público a experimentar sensaciones como el miedo, el suspenso y el humor.

Una de las características de esta edición será su escenario: el público podrá disfrutar de platillos especiales y cócteles, con uno de cortesía incluido con la compra del boleto.

Fechas:

Viernes: 15, 22 y 29 de agosto del 2025

Viernes: 5, 12, 19 y 26 de septiembre del 2025

Hora:

La función comenzará a las 20 horas.

Lugar:

Rincón del Steak, zona 9

Obras

Según datos publicados en las redes sociales del restaurante donde se llevará a cabo el evento, las leyendas representadas serán:

Los penitentes de la Recolección: monjes que vagan en busca de almas en un barrio antiguo, creando un cortejo macabro.

La Llorona: la historia de una mujer que, atrapada en la desesperación y la culpa, busca eternamente a sus hijos.

La mariposa negra: ¿leyenda o mito? La mariposa que anuncia la muerte al posarse.

El Cadejo: protector nocturno de los viajeros, con ojos de fuego que infunden respeto y temor.

Precios y localidades:

La entrada tiene un valor de Q90 por persona (incluye un cóctel).

Venta de entradas:

Reservaciones al número 4196 2161.

También puede reservar mediante transferencia bancaria a la cuenta Banrural No. 3309128939, a nombre de Eddy Fernando Mejía.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí