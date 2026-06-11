Lila Downs abrió el Mundial 2026 en México con un homenaje a la cultura azteca

La sorpresa de la bienvenida a la inauguración del Mundial 2026 en México la dio la voz de Lila Downs, quien combinó elementos de la cultura azteca, identificados en los trajes y las danzas.

En poco más de 10 minutos se desarrolló el espectáculo inaugural bajo una temperatura templada de casi 23 grados.

La cultura azteca destacó en el epicentro de su historia. Se desarrolló en el centro de México, sobre todo en el valle de México. En el centro de dicha cuenca se encontraba la ciudad de Tenochtitlan, punto de partida y capital del llamado Imperio mexica. Tras la conquista española, esta ciudad fue destruida y, en su lugar, se fundó la capital de la Nueva España, según registros históricos.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo Lila Downs, quien vistió de blanco, color que se ha relacionado con la paz entre los países. Además, constituye un homenaje al feminismo, pues transmite un mensaje visual sobre la lucha de las mujeres. En la cultura azteca, el blanco estaba vinculado con la pureza, la estrella matutina y los dioses creadores.

La banda de rock Maná fue la siguiente en sorprender con Oye mi amor, interpretación en la que predominó el rojo, símbolo de fuerza.

En el escenario convergieron diferentes estrellas, a las que se unieron Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y la esperada presentación de Shakira y Burna Boy.

Estos últimos, junto con un grupo de bailarines, dieron vida a la canción emblemática “Dai Dai”, que mezcla ritmos como afrobeats, dance-pop y reguetón, característicos de ambos artistas.

La FIFA diseñó para este campeonato tres espectáculos inaugurales individuales para México, Canadá y Estados Unidos, y México fue el primero en presentarse antes del encuentro entre México y Sudáfrica.

Ya comenzó !!! Inauguración del Mundial de Futbol 2026.



FIFA World Cup 2026 pic.twitter.com/OSFiUFq50i — Ender Torres (@Ender_Etz) June 11, 2026

El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026.