Lila Downs abrió el Mundial 2026 en México con un homenaje a la cultura azteca

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Lila Downs abrió el Mundial 2026 en México con un homenaje a la cultura azteca

La cultura latina es la protagonista de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México con danzas, vestuarios inspirados en el legado mexica y la voz de artistas como Lila Downs, Shakira y J Balvin.

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AME726. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Artistas se presentan este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutierrez

Parte de la inauguración del Mundial 2026 en el que participaron Shakira, Lila Downs y otra serie de estrellas que dieron vida a los primeros minutos del torneo de fútbol más importante. (Foto Prensa Libre: EFE)

La sorpresa de la bienvenida a la inauguración del Mundial 2026 en México la dio la voz de Lila Downs, quien combinó elementos de la cultura azteca, identificados en los trajes y las danzas.

En poco más de 10 minutos se desarrolló el espectáculo inaugural bajo una temperatura templada de casi 23 grados.

La cultura azteca destacó en el epicentro de su historia. Se desarrolló en el centro de México, sobre todo en el valle de México. En el centro de dicha cuenca se encontraba la ciudad de Tenochtitlan, punto de partida y capital del llamado Imperio mexica. Tras la conquista española, esta ciudad fue destruida y, en su lugar, se fundó la capital de la Nueva España, según registros históricos.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, dijo Lila Downs, quien vistió de blanco, color que se ha relacionado con la paz entre los países. Además, constituye un homenaje al feminismo, pues transmite un mensaje visual sobre la lucha de las mujeres. En la cultura azteca, el blanco estaba vinculado con la pureza, la estrella matutina y los dioses creadores.

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La banda de rock Maná fue la siguiente en sorprender con Oye mi amor, interpretación en la que predominó el rojo, símbolo de fuerza.

En el escenario convergieron diferentes estrellas, a las que se unieron Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y la esperada presentación de Shakira y Burna Boy.

Estos últimos, junto con un grupo de bailarines, dieron vida a la canción emblemática “Dai Dai”, que mezcla ritmos como afrobeats, dance-pop y reguetón, característicos de ambos artistas.

La FIFA diseñó para este campeonato tres espectáculos inaugurales individuales para México, Canadá y Estados Unidos, y México fue el primero en presentarse antes del encuentro entre México y Sudáfrica.

El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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