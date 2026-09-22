Lionel Richie es hospitalizado por problemas cardíacos y cancela tres conciertos: “Se tomará un tiempo de descanso”

En medio de la gira con Earth, Wind & Fire, el cantante y compositor Lionel Richie fue hospitalizado por problemas cardíacos y permanece internado. Posteriormente, TMZ anunció la cancelación de al menos tres conciertos debido a la salud del artista.

Este 22 de septiembre se dio a conocer la hospitalización de Richie, de 77 años. No es la primera vez que el artista es internado por este tipo de problemas, pues solo en los últimos meses ha sido hospitalizado tres veces.

Según TMZ, Richie recibe tratamiento para la fibrilación auricular, que, de acuerdo con Mayo Clinic, es un ritmo cardíaco irregular que puede derivar en coágulos sanguíneos en el corazón.

Debido al diagnóstico, una fuente del medio dio a conocer que los médicos lo tratan con una ablación de fibrilación auricular, procedimiento mínimamente invasivo con el que se crean pequeñas cicatrices en el corazón mediante energía de frío o calor. Con ello se busca bloquear las señales anormales que causan el ritmo irregular.

Con este procedimiento, los médicos buscan restablecer el ritmo normal del corazón. Mientras tanto, deberán evaluar la salud de Richie, por lo que algunos conciertos de la gira Sing a Song All Night Long se cancelarán.

El medio Page Six informó que el procedimiento al que se sometió el compositor para tratar la fibrilación auricular salió bien. “Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios”, dijo al medio el representante.

Por ahora, se cancelaron tres conciertos de la gira de Lionel Richie y Earth, Wind & Fire: los del 26 de septiembre, en San Francisco; 30 de septiembre, en Chicago, y 2 de octubre, en Columbus, destacó TMZ.

Hasta el momento, no se ha anunciado si las fechas se trasladarán ni cuánto tiempo de reposo han previsto los médicos para el cantante.

Esta sería la tercera ocasión en que Richie es hospitalizado en el año. La primera ocurrió en junio, cuando tuvo que ser trasladado de urgencia. A esta le siguió una hospitalización en agosto, cuando ingresó al hospital St. Louis, donde se sometió a diversas pruebas debido a complicaciones cardíacas.

Finalmente, se anunció que fue hospitalizado y tuvo que ser intervenido por complicaciones relacionadas con la fibrilación auricular.