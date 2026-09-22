William y Kate se reúnen con Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise sorprende con un gesto de cortesía en el estreno de “Digger”

La premier de la película “Digger” está dando de qué hablar, luego de que el príncipe William y Kate Middleton asistieran al evento celebrado en Londres este 22 de septiembre, donde coincidieron con el director mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise.

Los príncipes de Gales sorprendieron al aparecer en la alfombra roja del estreno mundial de “Digger”, celebrado en el cine Odeon Luxe de Leicester Square. Ambos llamaron la atención por su vestimenta: el príncipe lució una chaqueta de terciopelo, mientras que Kate Middleton llevó un vestido largo de color púrpura de la diseñadora Jenny Packham.

Durante el evento, la pareja real se encontró con un viejo amigo, el actor Tom Cruise, una de las estrellas de la noche y protagonista del filme. Además, conversaron con el director mexicano, principalmente el príncipe William.

Antes de su llegada, medios internacionales anunciaron la participación de los príncipes, por lo que se le preguntó a Cruise al respecto. El actor respondió: “Simplemente los adoro. Son personas encantadoras y les tengo un gran respeto”, según Hola!

Durante el encuentro, los príncipes conversaron por varios minutos con el director y el actor, con quienes recorrieron parte del recinto. La reunión entre los príncipes de Gales y Cruise recordó el estreno de “Top Gun: Maverick”, en el 2022, cuando coincidieron.

El actor también ha coincidido con la pareja en otras ocasiones. En el 2024, según Quién, Cruise acompañó al príncipe William a una gala de la London Air Ambulance Charity. Además, es un antiguo colaborador de una organización dirigida por el príncipe.

Uno de los momentos que ha llamado la atención es el gesto de cortesía de Tom Cruise, quien le extendió la mano a Kate Middleton para ayudarla a bajar las escaleras del recinto, lo que recordó el encuentro del 2022.

Looks like Tom Cruise is Princess Kate's biggest fan 🤩 The Prince and Princess of Wales turned the premiere of the movie star's new film 'Digger' into a date night, Kate stunning the crowd in all purple 💜 Tom and Kate walked the carpet together, greeting fans and fellow… pic.twitter.com/WoEQMPaTGU — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 23, 2026

Medios como Variety destacan que la pareja real disfrutó de la película en primera fila. Además, Cruise agradeció a los príncipes su asistencia a la premier.

“Queremos agradecer a sus altezas reales por apoyar este evento y decirles que los queremos y apreciamos enormemente lo que hacen por las artes, por este país y por el mundo”, recoge Variety de las declaraciones de Cruise.

Los príncipes también conversaron con otras figuras destacadas de la actuación, entre ellas Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Tom Cruise being quite the gentleman as he escorts the Princess of Wales into the cinema for the royal premiere. pic.twitter.com/vxQS5SsQrE — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 22, 2026

De qué trata “Digger”, protagonizada por Tom Cruise

En esta película, Tom Cruise da vida al excéntrico multimillonario Digger Rockwell, quien tendrá el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos; sin embargo, si continúa con sus planes, provocará graves efectos ecológicos.

En el filme, el personaje de Cruise es presentado como “el hombre más poderoso del mundo”, cuyas ambiciones ponen en riesgo a la humanidad. Según Infobae, una de sus decisiones amenaza con desencadenar un conflicto nuclear.

La historia se desata cuando Digger Rockwell recibe la notificación de que la plataforma donde trabaja provocó el desprendimiento de un glaciar en Groenlandia, situación a la que inicialmente resta importancia. Pese a ello, las autoridades le piden resolver el problema, a lo que responde de forma polémica.

El Gobierno de Estados Unidos le solicita resolver el problema; sin embargo, Digger Rockwell decide lanzar misiles contra el glaciar con el objetivo de cambiar la narrativa de la crisis, decisión que podría derivar en conflictos mayores.