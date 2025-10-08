escenario
Literatura guatemalteca: La Pepita Editorial presenta dos obras escritas por mujeres
La presencia de mujeres en la literatura guatemalteca ha evolucionado con el paso del tiempo. Tome nota de los detalles de esta presentación.
Esta presentación se llevará a cabo el próximo 11 de octubre. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Las autoras Zayda Noriega y María de los Ángeles Linares presentarán oficialmente sus respectivas obras el sábado 11 de octubre. Se trata de dos libros completamente distintos, pero que ya forman parte de la historia de la literatura guatemalteca contemporánea.
Noriega es autora de La Robamaridos y otros relatos, una obra de narrativa. Por su parte, Linares presentará Hábitos felinos, un libro de poesía que ahonda en la naturaleza de los mininos.
Según información oficial del evento, Walter Morán será el moderador de la presentación, que tendrá lugar en la Biblioteca Walt Whitman, ubicada en el Instituto Guatemalteco Americano (IGA).
De acuerdo con los organizadores, habrá un refrigerio y firma de libros por parte de las autoras al finalizar el conversatorio.
Fecha
11 de octubre de 2025
Hora
10 horas
Lugar
Walt Whitman American Center (IGA, zona 4 capitalina)
Precio
Entrada gratuita
Recomendaciones importantes
- Los organizadores indican que un requisito indispensable para el ingreso es presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) para entrar a IGA.
- Asista puntualmente, ya que las actividades gratuitas cuentan con entradas disponibles hasta completar aforo.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.