Literatura guatemalteca: La Pepita Editorial presenta dos obras escritas por mujeres

Las autoras Zayda Noriega y María de los Ángeles Linares presentarán oficialmente sus respectivas obras el sábado 11 de octubre. Se trata de dos libros completamente distintos, pero que ya forman parte de la historia de la literatura guatemalteca contemporánea.

Noriega es autora de La Robamaridos y otros relatos, una obra de narrativa. Por su parte, Linares presentará Hábitos felinos, un libro de poesía que ahonda en la naturaleza de los mininos.

Según información oficial del evento, Walter Morán será el moderador de la presentación, que tendrá lugar en la Biblioteca Walt Whitman, ubicada en el Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

De acuerdo con los organizadores, habrá un refrigerio y firma de libros por parte de las autoras al finalizar el conversatorio.

Fecha

11 de octubre de 2025

Hora

10 horas

Lugar

Walt Whitman American Center (IGA, zona 4 capitalina)

Precio

Entrada gratuita

Composición gráfica de los libros "La robamaridos y otros relatos" y "Hábitos Felinos". (Foto Prensa Libre: La Pepita Editorial)

Recomendaciones importantes

Los organizadores indican que un requisito indispensable para el ingreso es presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) para entrar a IGA.

para entrar a IGA. Asista puntualmente, ya que las actividades gratuitas cuentan con entradas disponibles hasta completar aforo.

